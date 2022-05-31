Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan Dünya Ortak Evimiz kitabı

Çevre gönüllüsü 28 yerli ve yabancı ismin yer aldığı kitapta Emine Erdoğan, kendi çevre hikayesini kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı Dünya Ortak Evimiz kitabının tanıtımı yarın yapılacak. Kitapta daha güzel bir dünya ve çevre için ortak yazılar ve öneriler yer alıyor.

AA'da yer alan habere göre; Türkiye ve farklı ülkelerden birçok ünlü isim ve çevreci girişimleriyle farkındalık oluşturmuş yazar, sporcu, sanatçı ve şef ile uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Dünya Ortak Evimiz adıyla yayınlanacak kitap için çevreye ilişkin yaşam tecrübelerini kaleme aldı.

Sayfa: 336

Yaşanabilir bir dünya için

İnsanlığı yaşanabilir bir dünya için harekete geçmeye davet eden isimler, hikayelerinde deniz ve okyanusların temizliğinden yaban hayatının korunmasına, sürdürülebilir modadan atıksız mutfak kültürüne kadar pek çok farklı konuya dikkati çekti.

"Ağacın hikayesi böyle bitmesin"

Kişisel çevrecilik hikayesini, kitabın "Ağacın Hikayesi Böyle Bitmesin" bölümünde aktaran Emine Erdoğan, doğa ile iç içe geçirdiği çocukluğunun bugünkü çevre duyarlılığına dönüşme sürecini anlattı.