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- Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan Dünya Ortak Evimiz kitabı
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan Dünya Ortak Evimiz kitabı
- 31.05.2022 - 10:49
- Güncelleme : 31.05.2022 - 11:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı Dünya Ortak Evimiz kitabının tanıtımı yarın yapılacak. Kitapta daha güzel bir dünya ve çevre için ortak yazılar ve öneriler yer alıyor.
AA'da yer alan habere göre; Türkiye ve farklı ülkelerden birçok ünlü isim ve çevreci girişimleriyle farkındalık oluşturmuş yazar, sporcu, sanatçı ve şef ile uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Dünya Ortak Evimiz adıyla yayınlanacak kitap için çevreye ilişkin yaşam tecrübelerini kaleme aldı.
Sayfa: 336
Yaşanabilir bir dünya için
İnsanlığı yaşanabilir bir dünya için harekete geçmeye davet eden isimler, hikayelerinde deniz ve okyanusların temizliğinden yaban hayatının korunmasına, sürdürülebilir modadan atıksız mutfak kültürüne kadar pek çok farklı konuya dikkati çekti.
"Ağacın hikayesi böyle bitmesin"
Kişisel çevrecilik hikayesini, kitabın "Ağacın Hikayesi Böyle Bitmesin" bölümünde aktaran Emine Erdoğan, doğa ile iç içe geçirdiği çocukluğunun bugünkü çevre duyarlılığına dönüşme sürecini anlattı.