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    En çok kitap satılan iller arasında İstanbul ilk sırada

    2022 yılında en çok kitap satılan iller belli oldu. Buna göre İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara ise ikinci sırada. Kitapseverler romanı okumayı daha çok sevdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 15:03
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    En çok kitap satılan iller arasında İstanbul ilk sırada

    Koca bir yılı geride bıraktık. İyisiyle, kötüsüyle 365 günü tükettik ve artık 2023'e merhaba dedik. 2022 yılı kitapsever için de verimli bir yıl oldu. En çok kitap alan illerde İstanbul ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya Konya, Adana, Balıkesir ve Tekirdağ takip etti.

    Öte yandan kitapseverler en çok roman okumayı tercih etti. Bilindiği üzere Türkiye'de edebi eserler okunma sırasına göre ilk sırada yer alırken; bunu araştırma-inceleme, psikoloji, eğitim, kişisel gelişim kitapları izliyor.

    En çok kitap satılan iller arasında İstanbul ilk sırada #1

    Gece Yarısı Kütüphanesi ilk sırada

    En çok alınan ve okunan kitap ise Matt Haig’in Gece Yarısı Kütüphanesi olurken, bunu yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli'nin Sultan Abdülhamid'i anlatan Kaplanın Sırtında romanı takip etti.

    Çok okunan kitaplar arasında polisiye edebiyatın sevilen ismi Ahmet Ümit'in Bir Aşk Masalı kitabı ve tarihçi-yazar İlber Ortaylı'nın İnsan Geleceğini Nasıl Kurar kitabı da yer aldı.



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