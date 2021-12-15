En çok satan gençlik kitabı: Esrarengiz Kelimeler 2: Malikânedeki Yabancı

140 adetle son yılların en çok satan çocuk-gençlik kitabı Esrarengiz Kelimeler’in 2. kitabı Malikânedeki Yabancı, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Çocuk ve gençlik romanlarının sevilen yazarı Almıla Aydın’ın kaleme aldığı Malikânedeki Yabancı’da Mert, Esrarengiz Kelimeler sayesinde Hayallerinizdeki Okul’a kabul edilir.

Yanında İdil, Nesli, Sarp ve tanımadığı iki çocukla birlikte, Uğuldayan Tepe Yolu’ndaki görkemli malikânenin girişinde, okul turunun başlamasını beklerken heyecan içindedir.

Ancak Mert ve arkadaşları, turun sonunda hiç ummadıkları bir sürprizle karşılaşırlar; her birinin çantasından şifreli notlar çıkar.

Böylece okulun açılmasına sadece birkaç gün kala, gizemli bir yanı da olan o malikânede kendilerini yepyeni bir ipucu avının içinde bulurlar. Üstelik çetrefilli ve kimi zaman birbiriyle bağlantılı olan bilmecelerle ipuçları, daha önce karşılaştıklarına da benzememektedir.

DAYANIŞMA VE ARKADAŞLIK

Dayanışma, arkadaşlığın verdiği destek ve kitapların yardımıyla ilerlerler. Bu sırada bir yandan malikânede karşılaştıkları emektarın kim olduğuyla ve Bilge Öğretmen’in tuhaf davranışlarının ardındaki sırla ilgili sorulara da cevap ararlar. En çok merak ettikleri ise son ipucuna geldiklerinde onları neyin beklediğidir?

YAZAR HAKKINDA...

1970 yılında İstanbul’da doğdu. Daha okumayı öğrenmeden kitapları eline aldı ve o zamandan beribırakmadı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

1992 ve 1996yıllarında iki kez Amerika’da bulundu ve bu sırada Kaliforniya Üniversitesi’nde İngilizce öğrenimi gördü.Yazmayı hep istedi, ama doğru zamanın gelmesini bekledi. Doğru zaman ise İtalya’ya yerleşmesini bekledi. İlk kitabını 2003 yılında yazdı. İtalyancadan dilimize kitap çevirileri de bulunuyor.