En önemli 100 entelektüelden olan Umberto Eco 90 yaşında

En önemli 100 entelektüelden olan Umberto Eco 90 yaşında

İtalyan romancı ve yazar Umberto Eco, yaşasaydı 90 yaşında olacaktı. Eco, dünyanın en önemli 100 entelektüeli arasında yer alıyor.

Romancı, gazeteci, anlatıbilimci, göstergebilimci, düşünür, Orta Çağ tutkunu, popüler kültür gözlemcisi… Çağımız düşün, kültür ve edebiyat dünyasının tartışmasız değerlerinden Umberto Eco, 2016'da aramızdan ayrılırken ardında değerli bir külliyat bıraktı.

Umberto Eco, 5 Ocak 1932'de hayata merhaba dedi.

Yaşamı boyunca üretmiş, araştırmış, sorgulamış, çekmecelerini sayısız yazı taslağıyla, listeyle, şemayla doldurup taşırmış Eco’nun metinleriyle ilk kez temas kuracak okurlar için onun çok yönlü üretimlerini yansıtacak kitaplarını okumalarını tavsiye ediyoruz.

SATIŞ REKORLARI KIRAN ROMAN

1932'de İtalya'da dünyaya gelen yazar, sadece romancı değil aynı zamanda büyük bir filozoftu. Üniversitede yıllarca dersler veren Umberto Eco, yaşadığı dönemi derinden etkiledi. Yazarın kuşkusuz en önemli romanı ise satış rekorları kıran Gülün Adı romanıdır.

Umberto Eco’un tüm zamanların çok okunan kitabı, Orta Çağ’da Vatikan ve İtalya’da yaşanan siyasi çekişmeleri ve anlaşmazlıkları merkezine taşırken, manastırda görevli rahiplerin esrarengiz biçimde hayatlarını kaybetmeleri ve bu cinayetleri sırrını çözmek için manastıra giden Frensisken, William ve Adso adlı ana karakterler etrafından cereyan ediyor.

Umberto Eco, 16 Şubat 2016'da Milano'da hayatını kaybetti.

GÜLÜN ADI...

Filozof, yazar, gazeteci, Orta Çağ uzmanı Umberto Eco’un Gülün Adı kitabı, 1980 yılında yayınlandı.

Ülkemizde ise 1999’da okuyucularla buluşan dev roman, Eco’nun evrenselliği yakalamasını sağlamıştır. Umberto Eco'nın incelikli kaleminden çıkan roman, okurlar tarafından adeta bir solukta okundu. Peki neydi bu romanın sırrı?

Öncelikle yazarın Orta Çağ gibi karanlık ve gizmeli bir konuyu çok yönlü ve derinlemesine işmesiydi. Öte yandan Eco'nun geniş tarih bilgisi ve romanın polisiye edebiyat özelliğini taşımasıydı.

Çünkü manastırda ard arda işlenen cinayetler ve bunları araştırmak için gönderilen William ve yardımcısı Adso'nun gizemli yolculuğuna tanık olacaksınız.

BİRÇOK DİLE ÇEVRİLDİ

Yayınlandığında birçok dile çevrilen Gülün Adı, evrensel ölçekte bir eserdir. Roman yayınlandığında Hristiyan din adamları tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştır.

Bu eleştiriler doğrultusunda romanı beyaz perdeye taşıyana Jean-Jacques Annaud, yazarın kitaptaki yergilerini filme yansıtmayarak, gelebilecek olumsuz tepkileri de böylece önlemiş oldu.