Ensonhaber Kitap Ayracı olarak bu hafta neler yaptık

Ensonhaber Kitap Ayracı olarak bu hafta neler yaptık

Ensonhaber Kitap Ayracı sayfası okurlarımızın desteğiyle her geçen gün daha büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta neler yaptık, neler yazdık onlara bakalım isterseniz...

Kurulduğu günden bugüne edebiyatın ve kitabın nabzını tutmaya devam eden Ensonhaber Kitap Ayracı; okurlarını edebiyata ve kitaba ulaştırmaya emin adımlarla devam ediyor.

Son ve yeni çıkan kitapları, edebiyat içerikli haberlerinin yanında; yazarların, şairlerin hayatından kesitler sunmaya gayret gösteriyoruz. Yoğun Türkiye siyaset gündeminden bir nebze de olsa sizi çekip almak istiyoruz.

Evet... Siyaset hayatımızın bir parçası ama kabul edleim ki kitaplar da öyle.. Dilerseniz bu hafta siz değerli okurlarımıza neleri sunduk onlara bakalım..

10 Kasım ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yılında sayfamızı Mustafa Kemal Atatürk'e ayırdık. Gaz'nin kendi elleriyle yazdığı Nutuk'tan okuma parçaları seçerek okurlarımıza sunduk.

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Öte yandan Atatürk'ün ölümünden sonra kendisine yazılan şiirlerlerden bir serleme hazırladık.

Ayrıca bakınız:

Şairlerin kaleminden 10 Kasım şiirleri

BELLETEN DERGİSİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurulmasına yardımcı olduğu ve Türk Tarih Kurumu'nun bünyesinde çıkan Belleten dergisi Atatürk'ün okuduğu son dergi olarak tarihteki yerini aldı. Bu derginin de haberini 10 Kasım özel sayısı olarak sunduk.

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ATATÜRK KİTABI

Tarihçi-yazar Naim Babüroğlu'nun kaleme aldığı Dünyanın Kıskandığı Lider kitabı, Gazi hakkında bilinmeyen tüm bilgileri veriyor. 10 Kasım'a özel bu kitabı da sayfalarımıza taşıdık.

Öte yandan son çıkan kitapları her hafta olduğu gibi bu hafta da okurlarımıza sunduk. Türk edebiyatında şiir akımları başlığı altında geçmişten günümüze olan şiir akımlarını da yazdık.

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Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebi akımlar ve şiir anlayışları

SAVAŞ ROMANI

Amerikalı yazar Ernest Hemingway'ın Çanlar Kimin İçin Çalıyor romanının geniş incelemesini de dün okurlarımın beğenisine sunduk.

Çağdaş dünya edebiyatının önemli klasiklerinden olan roman, en çok okunan eserlerin başında geliyor.

Bunun yanında kitap okumak üzerine yazdığımız inceleme yazısını da dün sayfalarımıza taşıdık. Bununla okumanın önemi üzerine durduk, tartıştık.

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DOSTOYEVSKİ'Yİ ANDIK...

Rus ve dünya edebiyatının en önemli yazarlarından olan, yazdığı kitaplarla adını altın harflerle yazdıran Fyodor Dostoyevski'nin dün 200'üncü doğum yılıydı. Geniş ve detaylı bir yazıyla büyük yazarı andık, hakkında bilinmeyenleri yazdık.

ÇOCUKLARDA OKUMA ALIŞKANLIĞI

Çocuklarda erken yaşta okuma alışkanlığı nasıl olmalı sorusu üzerine durduk. Bununla ilgili uzman görüşleri yazdık. Erkan yaşta başlayan okuma alışkanlığı sonraki yıllarda da devam eden bir süreçtir.

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OYUNCAKLARIN BİLİNMEYEN TARİHİ

Çocukların sevgilisi oyuncakların bilinmeyen tarihini, ve toplumdan topluma farklılık gösteren oyuncaklar hakkındaki bilgileri sayfalarımıza taşıdık.

Öte ayndan Milli şairimiz Mehmed Akif Ersoy'un Safahad kitabını da yazdık ve bölümler halinde sunduk. Sabahattin Ali'nin öğrencisine olan kitap okuma nasihatini de geçmişe özlem duyarak yazdık.

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ÇİN NASIL ÇİN OLDU?

Jonathan Clements, Çin Nasıl Çin Oldu? adlı kitapta bütün bu tarihi, Çin’i Çin yapan dönüm noktaları ve dönüşüm dinamikleri üzerinden ele alıyor.

Çin uzmanı siyaset bilimci Ceren Ergenç de bu kitap için kaleme aldığı sonsözde, Xi Jinping yönetimi altındaki Çin’in gidişatını birinci elden değerlendiriyor. Araştırma-inceleme seven okurlarımız için bu kitabı da tanıttık.

Yeni kitaplarla ve haberlerl görüşmek üzere...

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com







