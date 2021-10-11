Ensonhaber Kitap Ayracı soruyor: Eski edebiyat mı yoksa modern edebiyat mı

Ensonhaber Kitap Ayracı soruyor: Eski edebiyat mı yoksa modern edebiyat mı

Eski ve yeni arasında sıkışmış kalmış kitapseverlere sorumuz var: Cumhuriyet dönemi edebiyatı mı yoksa günümüz edebiyatı mı?

Tanzimat Fermanı ile başlayan eski ve yeni tartışmasını başka boyuta taşımak istiyoruz. Roman tekniği Batı'da bize gelen bir tür olduğu için buna alışmak ve bu alanda yetkin eserler vermek zaman aldı.

Tanzimat'tan çıkıp biraz daha ileriye geldiğimizde bizi Cumhuriyet dönemi edebiyatı ve eserleri karşılıyor.

Kimler yok ki bu dönemde...

Adlarını buraya yazsak sayfa yetmez, zaman da...

Cumhuriyet dönemi sadece roman ve öyküyle sınırlı kalmadı, değişik edebiyat ve şiir akımlarınında doğuşunu hazırladı.

Biribirinden farklı tarzda ve anlayışta şiir akımları adlarını duyurmaya başladı. Farklı akımlara mensup olan şairlerin, şiir ve edebiyat tartışmaları da bu döneme denk geliyor.

ÇOK OKUNAN ESERLER OLDULAR

Cumhuriyet dönemi yazarlarının verdiği eserler günümüzde bile hala en çok okunan eserlerin başında geliyor. Kimi okurlar ve edebiyat çevreleri, günümüz modern edebiyatın eskiye nazaran geride kaldığını ve ya da çok okunan eserler yazılmadığı görüşü etrafında toplanıyor.

OKURLARA SORMAK İSTEDİK

Ensonhaber Kitap Ayracı sayfası olarak bu tartışmayı siz okurlarımıza açmak istedik. Sizce edebiyat eleştirmenlerin savunduğu görüş ne derece yerinde ve doğru?

Yazacağınız yorumlarlarla tartışmaya farklı bir boyut kazandırabilirz.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com