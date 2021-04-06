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    Eoin Colfer'ın Geceden Kaçış kitabı

    İrlandalı yazar Eoin Colfer'ın yazıp ünlü çizer Katy Halford'un resimlediği Geceden Kaçış, çocuklar için raflarda.
    • Özel İçerik
    • 06.04.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 11:44
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    Eoin Colfer'ın Geceden Kaçış kitabı

    Kitapları 25 milyondan fazla satan ve 40 dile çevrilen İrlandalı yazar Eoin Colfer'ın Geceden Kaçış, okumaya isteksiz ve okuma güçlüğü çeken çocuklar için özel olarak hazırladığı "sen de oku"koleksiyonundaki yerini aldı.

    İrlanda hükümeti tarafından çocuk edebiyatı alanında liyakat madalyasına değer görülen Eoin Colfer'ın kaleme aldığı Geceden Kaçış, yapacaklarını bir günün saatlerine sığdıramayan akıllı mı akıllı bir kızın, bilimin ve teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, zamana karşı verdiği yarışı konu ediniyor.

    GECENİN KARANLIĞINDA KAYBOLMAK

    Bilim insanları her zaman, günlerin daha uzun olmasını dilemiştir. Ama yeryüzünde bunu düşleyen biri daha var: gecenin karanlığından kurtulmaya çalışan dokuz yaşındaki Mercan...

    Eoin Colfer ın Geceden Kaçış kitabı #1

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    Sayfa: 56

    UYKUDAN GEÇEN BAŞARI

    Sağlıklı bir bedene sahip olmanın ve belki de en önemlisi, daha iyi düşünebilmenin iyi bir uykuya bağlı olduğunu hatırlatan kitap, ortaya attığı Z+U=DK denklemiyle bu tezini savunuyor.

    Eoin Colfer ın Geceden Kaçış kitabı #2

    Eoin Colfer

    DOĞAYA KARŞI DUYARLI OLMAK

    Çocukları yaratıcı düşünmeye ve yeni projeler üretmeye yüreklendiren Geceden Kaçış, bu alanda atılacak her adımda doğaya ve çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliğine değinmeyi de ihmal etmiyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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