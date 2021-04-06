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- Eoin Colfer'ın Geceden Kaçış kitabı
Eoin Colfer'ın Geceden Kaçış kitabı
- Özel İçerik
- 06.04.2021 - 11:13
- Güncelleme : 06.04.2021 - 11:44
Kitapları 25 milyondan fazla satan ve 40 dile çevrilen İrlandalı yazar Eoin Colfer'ın Geceden Kaçış, okumaya isteksiz ve okuma güçlüğü çeken çocuklar için özel olarak hazırladığı "sen de oku"koleksiyonundaki yerini aldı.
İrlanda hükümeti tarafından çocuk edebiyatı alanında liyakat madalyasına değer görülen Eoin Colfer'ın kaleme aldığı Geceden Kaçış, yapacaklarını bir günün saatlerine sığdıramayan akıllı mı akıllı bir kızın, bilimin ve teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, zamana karşı verdiği yarışı konu ediniyor.
GECENİN KARANLIĞINDA KAYBOLMAK
Bilim insanları her zaman, günlerin daha uzun olmasını dilemiştir. Ama yeryüzünde bunu düşleyen biri daha var: gecenin karanlığından kurtulmaya çalışan dokuz yaşındaki Mercan...
Sayfa: 56
UYKUDAN GEÇEN BAŞARI
Sağlıklı bir bedene sahip olmanın ve belki de en önemlisi, daha iyi düşünebilmenin iyi bir uykuya bağlı olduğunu hatırlatan kitap, ortaya attığı Z+U=DK denklemiyle bu tezini savunuyor.
Eoin Colfer
DOĞAYA KARŞI DUYARLI OLMAK
Çocukları yaratıcı düşünmeye ve yeni projeler üretmeye yüreklendiren Geceden Kaçış, bu alanda atılacak her adımda doğaya ve çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliğine değinmeyi de ihmal etmiyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com