Euro
10.3519
-0.78%
Dolar
8.8408
-0.28%
Altın
498.87
-0.04%
Borsa
1.383
-0.14%
Bitcoin
383.943
-0.35%
EXEN Coin
21.30
-0.93%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Selim İleri'ye verildi

    2021 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi yazar Selim İleri oldu. Ödül, 11 Ekim’de düzenlenen bir törenle verilecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Selim İleri'ye verildi

    Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, yeni sahibini buldu. Başkanlığını Sibel Irzık’ın üstlendiği, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın ve Faruk Duman’dan oluşan Seçici Kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün on dördüncüsünün Selim İleri’ye verilmesini kararlaştırdı.

    Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Selim İleri ye verildi #1

    ÖDÜL GEREKÇESİ

    14. Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün gerekçesinde şu ifadeler yer aldı;

    "Erdal Öz Edebiyat Ödülü seçici kurulu, 26 Eylül 2021 günü toplanarak, 2021 Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü Selim İleri’ye sunmaya karar vermiştir. Selim İleri öyküleri, romanları, deneme ve senaryoları, edebiyatımızın geçmişine, bugününe ve tüm alanlarına sunduğu sürekli ve nitelikli katkı ve edebiyat dünyasında oynadığı öncü ve yenilikçi rol nedeniyle ödüle değer görülmüştür."

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir