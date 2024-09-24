Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi Necati Tosuner oldu Her yıl verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi yazar Necati Tosuner oldu. Türkçe ve yazının olanaklarını iyi kullanmasıyla bilinen yazarın Sancı Sancı en bilinen romanları arasında yer almaktadır.

Haber Merkezi

2024 Erdal Öz Edebiyat Ödülü açıklandı. Buna göre ödül, bu yıl sevilen romanların yazarı Necati Tosuner'in oldu. Can Yayınları tarafından Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, günümüzde verilen önemli ödüller arasında yer almaktadır.

Ödülü veren kurul üyelerinin açıklaması ise şöyle;

“İlk öykü kitabı Özgürlük Masalı’ndan bu yana 60 yıldır, edebiyatın farklı türlerindeki yapıtlarında, toplumsal hayatın açık ve saklı baskıları karşısında bireyin yaşadığı zorunlu ve seçilmiş yalnızlıkları, sancıları, Türkçenin ve yazının olanaklarını her yeni kitabında daha ileri taşıyarak kaleme alan Necati Tosuner’e…”

NECATİ TOSUNER HAKKINDA

1944'te Ankara’da doğan Necati Tosuner, ilk ve ortaokulu aynı kentte okudu. İstanbul’da, Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ndeki öğrenimini yarım bırakan Necati Tosuner, iki yıl Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönerek Derinlik Yayınevi’ni kurdu ve yönetti. 1983’ten sonra reklam şirketlerinde metin yazarı olarak çalıştı ve 1996’da emekli oldu.

Dört yaşında geçirdiği sakatlığın derin izlerini taşıyan öykülerinin ilki Ankara’da yayınlanan Resimli Posta gazetesinde çıktı. Öyküleri, Havadis, Milliyet, Orkun, Hisar, Yeni Ufuklar, Varlık, Türk Dili, Türkiye Yazıları, Papirüs, Soyut, Yeni Edebiyat, Gösteri, Milliyet Sanat gibi, çok sayıda gazete ve dergide yayınlandı.

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DERT YANMA İŞİ OLARAK ÖYKÜ

İlk öykülerinde çevresinde bulunan küçük insanların serüvenlerini yer yer mizahî bir üslupla aktaran yazar, daha sonra içe dönük öyküler yazdı. Hemen hemen bütün öykülerinde fiziksel sakatlığı olan bir insanın bunalımlarını anlatan Tosuner, bir soruşturmaya verdiği cevapta, öykücülük anlayışını, "Benim için dert yanma işi olmuştur öykü anlatmak." diye dile getirdi.