Erdinç Akkoyunlu: Dönem gereği polisiye roman yazdım

Yazar ve gazeteci Erdinç Akkoyunlu, yeni romanı Babamın Cinayet Defteri, kitabında Türk siyasi hayatına ayna tutuyor. Akkoyunlu; " Dönemin şartları gereği polisiye yazdım" dedi.

Babamın Cinayet Defteri, Erdinç Akkoyunlu'nun ilk romanı. 17’inci yüzyılda işlenen garip cinayetlerden, 1992’de ortaya çıkan tuhaf suçlara ve günümüzde yaşanan sosyal siyasal ormanın köklerine uzanan atmosferiyle çok katmanlı bir siyasal-psikolojik-polisiye metni. Her okunduğunda başka sırlarını okurla paylaşacak derin bir metin.

Dünya ve Türk edebiyatının modern metinlerine de göndermeler yapan romanda polisiye, siyaset, aşk, tarih ve cinayet birbirini besleyerek ilerlerken, dönemin gerçek kişileri de metinde bir görünüp bir kayboluyor.

Erdinç Akkoyunlu, romanını anlattı...

İşte o söyleşiden bir kesit...

Babamın Cinayet Defteri yazıldıktan uzun bir zaman sonra yayımlanabildi. Yeni bir yazarın ilk romanını yayımlaması bu kadar güç mü oluyor?

"Tecrübelerime göre olmuyor. Birçok isim daha ilk denemelerinde anlı şanlı yayınevlerinden yayımlandılar. Bende ise durum şöyle işledi: Roman arşiv çalışmasına başlamamdan 19, yazıldıktan ise 12 yıl sonra yayınlandı. Neden bu kadar bekledim? Ankara’da üniversiteyi bitirip 2006’da İstanbul’a döndüğümde, öykülerimi tanışmadığım Ülkü Tamer’e götürdüm, akşamları da bilgisayarda romanıma devam ettim. Üç ay sonra Ülkü Bey yanına çağırdı, Bilge Karusu’dan beri böyle öyküler okumamıştım. Senin yayınlanman lazım, dedi. Can Yayınları’ndan yayımlanmam için ısrar ve yardım teklifi etti. Gurur yaparak reddettim."

Romanda Altan Metin’in babasının defteri var. Olup bitenlerin anlatıldığı bir metin olarak. Altan Metin de bu defterde yazılanların benzerlerini yaşıyor. Dolayısıyla bir metin üstüne metin okumuş gibi oluyoruz…

"Babamın Cinayet Defeteri’ni bir üst kurmaca olarak düşünmüştüm. Cumhuriyet gazetesindeki mesai arkadaşı Türk edebiyatının en büyük yazarı Yaşar Kemal’e öykünen bir muhabir Kemal Metin’in yazar olma çabası, o ölünce iki oğluna geçiyor. Tabii önce ağabeyi Altan Metin bu işe girişiyor, ardından kayıp olarak aradığı kardeşi Erkan’ın da yazdığını öğreniyor. Burada yazma bulaşıcılığına gönderme yapmak istedim. Üstelik ülkemizde edebi metne pek değer verilmediği düşünülür. Romanımız edebi metne gereği hatta çok daha fazla değer veren ve bunun için esrarengiz işlere girmekten çekinmeyen karakterleri ele alıyor. Kaldı ki ben roman söz konusu olunca düz metinler yazmayı sevmiyorum. Okur bilmez ama on iki yıl roman yayımlanıncaya dek biri sekiz buçuk yıl süren ve Osmanlı adalet sistemini anlatan bir modern roman, bir de 1970’lı yıllarda İstanbul’da çevre felaketini anlatan başka iki roman daha yazdım. Hepsinde bir yazma çabasına vurgu var; çünkü bizler artık yazılmamış metnin kalmadığı çağın yazarlarıyız. Bu gerçeği hep hatırlamak istedim."





Altan Metin’in çalkantılı bir hayatı, ilişkileri aşkları var. Nasıl bir karakter düşündün ve bu karakter ne anlatıyor?

"Altan, babası Baretta Gölgesiz Kemal Metin 1980 darbesinden hemen sonra faili meçhul bir cinayete kurban gidince ki, cinayeti Mauser, Benelli, Parabellum ve Smith Wesson lakaplarına sahip diğer gazetelerin kaşarlanmış polis muhabirlerinin işlediğine şüphe olmasa da elde delil de yok, onları gıcıklayıp, cinayeti itiraf etmelerini sağlamak için ve geçim sıkıntısı nedeniyle mecburen gazeteciliğe başlıyor. Tabii cinayet defteri de tutuyor tıpkı babası gibi. Bir polis muhabirinin gittiği cinnet, cinayet, intihar, yangın haberlerinde maktullerin dul kalmış eşleriyle, cinayetlerin aydınlatılması için basında yardım uman kızlarıyla, meraklı tanıklarla cinsellik yaşaması aslında psikiyatri biliminin alanına girer: Kazanova bile böylesi küçüklü büyüklü dehşetlerden kendine haz çıkartma peşine düşmez."

Roman asıl olarak cinayet algısı ile olgusunun zaman içinde nasıl değiştiğini anlatıyor. Bunu anlatmak niçin önemliydi?

"Türkçeye geçişten sonra 1920’lerin sonundan itibaren gazeteleri 2005 yılına değin Ankara’da arşivde üç yıl boyunca aralıksız okudum: 20’lerden köyden kente göçün yoğunlaştığı 60’lara kadar büyükşehirlerde işlenmiş bir cinayet başlı başına bir vaka idi gazeteler için. Gazeteciliğin kuralı 5N1K, Ne, Nerede, Ne zaman, Neden, Nasıl ve Kim soruları cinayet haberlerinde maktulden zanlının psikolojilerine, görgü tanıklarından, cinayet sebebine değin günler boyunca birer gazete öyküsü olarak veriliyor. Yani o dönemin gazetecileri aslında günlük hikayeler yazarak para kazanan birer basın edebiyatçısı. Fakat şehirler kalabalıklaşıp, cinayetler artınca bu vakalar gazetelerin manşetlerinden inip, 3. Sayfa denilen ve gerçekten gazetelerin üçüncü sayfasında yer alan bir yere hapsoluyor. Öldürülen çok genç ve güzel yada ünlü değilse, bir bilemeniniz iki sütunda okura aktarılıyor. Üstelik gazeteciliğin kalıp cümleleriyle: Olayların ardındaki büyük hikayeler de çöpe gidiyor. Ertesi gün gazete okuruna haline şükredeceği yeni bir cinayet haberi malzemesi veriliyor."





Sayfa: 320

Altan Metin’in babası bir faili meçhul cinayete kurban gitmiş. Bu arada hikâyede ülkenin son dönemlerine göndermeler var. Neredeyse ülkenin belli bir döneminin panoraması…

"1992 yılı Türkiye tarihinin kırılma dönemlerinden biriydi. 12 yıl önce şartları hazırlanmış bir darbe olmuş. Ülkede hemen herkes apolitize hale gelmiş. Kenan Evren, Marmaris’e yerleşmiş. Liberal-muhafazakar Özal Cumhurbaşkanı olmuş, ülkede DYP-ANAP çekişmesi yaşanıyor. Güneydoğu’da TSK ile PKK arasında çok kıyıcı çatışmalar var. Bosna’da Sırp keskin nişancılar çocuk yaşlı ayırmadan katlediyor, Almanya’da Neonaziler Türk ailelerin evlerini yakıyor. Özel TV’ler, radyolar yeni kurulmuş. Türkiye bir yandan hızla değişirken, gazeteler bu haberlerin yanına Refah Partisi’nin yükselişinden korkan makaleleri koyuyor."

Ergül Tosun

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