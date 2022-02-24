Ergenlik hakkında bildiğiniz her şeyi unutun: Olağandışı Ergen Beyni

Ergenlik hakkında bildiğiniz her şeyi unutun: Olağandışı Ergen Beyni

Olağandışı Ergen Beyni kitabında yazarlar, bütün bu soru ve sorunlara ergenlerin gelişimine dair gerçek yaşam öyküleri üzerinden yanıt veriyor.

Kitap, gençlerle yaşayan ve/veya çalışan herkesin hayatına dokunan günlük sorunlara dair derin bir kavrayış sağlamakla kalmıyor, bu sorunlarla nasıl başa çıkılacağına ilişkin öneriler de sunuyor.

Bettina Hohnen, Jane Gilmour ve Tara Murphy’nin yazdığı, Oylum Tanrıöver’in dilimize çevirdiği Olağandışı Ergen Beyni, Beyaz Baykuş Yayınları’ndan çıktı.

Ergenlik hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Ergenin aklı bir karış havada değildir. Yetişkinlerin genellikle çalkantılı ve karanlık bulduğu ergenlik dönemi tam bir devrimler sürecidir.

Gelişmeye ve öğrenmeye yüksek biçimde açık olan ergenler, inançları geliştirildiğinde ve istikrarlı olmaları için desteklendiklerinde hem daha etkili şekilde öğrenebiliyor, hem daha mutlu oluyor hem de yüksek hedefler belirleyip potansiyellerini ortaya çıkarabiliyorlar.

ORTAK KİTAP

Klinik psikologlar Bettina Hohnen, Jane Gilmour ve Tara Murphy’nin birlikte kaleme aldığı Olağandışı Ergen Beyni, sadece aydınlatıcı bir rehber değil aynı zamanda eğlenceli de bir kitap...

Ergenlerin sıklıkla yanlış anlaşılan ve zaman zaman kötülenen dünyasının kapılarını güvenle aralıyor.

Sinirbilim ve psikoloji alanında gerçekleştirilen en taze araştırmaların ışığından da faydalanan bu kitap hayatınızdaki gençlerle güçlü, verimli, nitelikli, eğlenceli ve güvenli bağlar kurabilmeniz yolunda size eşlik edecektir.

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