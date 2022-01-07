Tarihçi- yazar Erhan Afyoncu ile gündeme dair konuştuk. Afyoncu'nun," Kürdistan da Kürdistan, neresi bu Kürdistan" sözleri söyleşimizin ana hatlarını oluşturdu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü tarihçi-yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu'ya merak edilenleri sorduk, doyurucu cevaplar aldık. Gündemde olan pek çok konuyu konuşmak için üniversitenin yolunu tuttuk.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da özel bir konukla bir araya geldik, merak edilenleri sizler için sorduk.

Afyoncu'ya Sultan Abdülhamit'den Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine, Ege adaları sorunu ve Yunanistan'nın şımarık tavırlarına, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara, Batı'nın iki yüzlülüğüne ve daha birçok soruyu yönelttik.

"NERESİ BU KÜRDİSTAN"

Erhan Afyoncu, Kürdistan'nın Osmanlı'da coğrafi bir terim ve bölge olarak kullanıldığını ve bunun tarih kitaplarında ve kaynaklarda yer aldığını söyledi.

Fakat günümüzde "bölücü" bir faaliyet olarak gündemde tutulmasını doğru bulmadığını sözlerine ekledi. Afyoncu, "Kürdistan da Kürdistan, neresi bu Kürdistan" sözleriyle tepki gösterdi.

Erhan Afyoncu'yla tarih ve güncel meselelere dair röportaj ViDEO

"YUNANİSTAN ŞIMARIK ÇOCUK"

Ege adaları ve Yunanistan'la yaşadığımız soruna da değinen Afyoncu, "Türkiye bölgede her zaman barışçıl bir politika izledi. Ama Yunanistan Batı'nın kışkırtması ve şımartmasıyla yanlış yapıyor" dedi.

BATI'NIN SÖMÜRGE POLİTİKASI

Batı'nın tarihten gelen bir sömürge siyaseti izlediğini savunan Afyoncu, Türkiye'nin özellikle Afrika ülkelerine yardım ederken, Batı'nın ise tam tersi bir anlayış benimsediğini ve her zaman sömürüden yana olduğunu söyledi.

BİR KİTAP: YAKIN TARİH DERSLERİ

Erhan Afyoncu'nun geçtiğimiz mayıs ayında Yeditepe Yayınları etiketiyle kitap raflarındaki yerini alan Geleceği Anlamak İçin (Yakın Tarih Dersleri) kitabını okumanızı öneririm.

Sayfa: 360

Zira her kitaplıkta bulunması gereken önemli bir çalışmadır. Bu kitapla Türkiye'nin yakın tarihine mercek tutabilir, pek çok sorunun cevabını da bulabilirsiniz.

Ergül Tosun

ergul.tosun@ensonhaber.com