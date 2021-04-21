Eric Bernt'ten soluk soluğa bir roman: Ses Hızı

April Yayıncılık, bu kez soluk soluğa bir macerayla ayı tamamlıyor: Eric Bernt'ten Ses Hızı.

Başrolünde otizm spektrumunun yüksek işlevli ucunda, Asperger sendromuna sahip Eddie Parks'ın olduğu roman, polisiye ile macerayı akustik arkeolojiyi kullanarak bir araya getiriyor.

Eric Bernt ses dalgalarıyla özel beyinleri birleştiriyor, sıradışı bir maceraya imza atıyor. Ses Hızı armonisi kusursuz, soluk soluğa bir roman.

KİTAP HAKKINDA...

Harmony House özel insanlar için tasarlanmış bir kulübün çok ötesinde. Otizmli bilgeler olağanüstü yeteneklerini toplumun yararı için kullanıyor. İçlerinden Eddie Parks göze çarpıyor. Otizm spektrumunun yüksek işlevli ucunda, Asperger sendromuna sahip.

TEK AMAÇ...

Eddie'den beklentiler yüksek, tüm gözler üzerinde, oysa onun tek amacı hiç görmediği annesinin sesini duyabilmek. İcat ettiği Yankı Kutusu akustik arkeolojiden yararlanıyor, daha önce kaydedilmemiş sesleri yeniden yaratıyor. Fakat bu eşsiz teknoloji ulusal güvenlik için büyük bir tehlike haline gelmek üzere.

Eric Bernt

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