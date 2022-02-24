Erich Maria Remarque'nin savaş vahşetine karşı romanı: Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, geçmiş yüzyılın önde gelen savaş karşıtı kitapları arasında görülüyor.

Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok romanının adı, savaşın anlamsızlığıyla, başkalarının çıkarları uğruna yaşamını boş yere kaybeden küçük insanın değişmeyen yazgısıyla eşanlamlı bir deyiş olarak kullanılıyor.

Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı romanıyla savaş konulu edebiyatın başyapıtlarından birini imzalayan Erich Maria Remarque, çağdaş bireylerin en fazla okuduğu yazarlar arasına girdi.



Bu kitap, 20. yüzyıl dünyasının el kitabı sayılabilir. Böylesi kitaplar büyük ustalıkla yazılır, dahası can pahasına yazılır.

Savaşlar insanların ölüm fermanıdır, savaşlar üstünde yaşadığımız toprakların, doğamızın ölüm fermanıdır. Sanat, gerçek sanat savaşın, zulmün, şiddetin, tüketici oburluğunun, insanca olmayan her davranışın karşısındadır...





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DİRENME GÜCÜ...

Çünkü ne olursa olsun, her biçim sanatın birinci işi başkaldırıdır. Remarque’ın 1929’da yazdığıGarp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok bugün de taptaze, bugün de her okuyucusu tarafından yeniden yeniden yaratılarak uyarıyor, direnme gücü veriyor.

YAZAR HAKKINDA...

Erich Maria Remarque, 22 Haziran 1898'de Osnabrück'te doğdu. On sekiz yaşındayken askere alındı ve I. Dünya Savaşı'nda Batı Cephesi'ne gönderildi. Aynı yıl 31 Temmuz'da ağır yaralanınca askeri bir hastaneye kaldırıldı ve savaşın sonuna kadar burada kaldı.

Remarque, savaş bitince öğretmelik ve mezar taşçılığı gibi çeşitli işlerle uğraştı, 1927'de en çok tanınan romanı "Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok"u yazdı, ama kitap ancak 1929'da bir yayıncı bulabildi.

Yayınlanır yayınlanmaz Almanya başta olmak üzere tüm dünyada büyük ses getiren roman 1930'da sinemaya uyarlandı. Remarque, 1931'de "Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok"un devamı niteliğindeki "Dönüş Yolu"nu tamamladıktan sonra İsviçre'ye, yaklaşık 10 yıl sonra da Amerika'ya taşındı.





ÖNEMLİ KİTAPLAR KALEME ALDI

Kitapları Naziler tarafından yakıldı ve kız kardeşi anti-Nazi propagandası yapmaktan suçlu bulunarak idam edildi. Remarque, bu süre zarfında "İnsanları Seveceksin", "Tedirgin Hayat "ve "Lizbon'da Gece" gibi eserler verdi ve ABD vatandaşı oldu. 1957'de eşinden ayrıldıktan sonra ertesi yıl Hollywood'da tanıştığı Paulette Goddard evlendi. 25 Eylül 1970'te öldü.

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