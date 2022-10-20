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    Ermiş romanıyla geniş okur kitlesine ulaşan yazar: Halil Cibran

    Lübnanlı yazar Halil Cibran denilince kuşkusuz Ermiş romanı aklımıza gelir. Bu kitapla geniş okur kitlesine ulaşan Halil Cibran'a dair bazı bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 09:41
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    Ermiş romanıyla geniş okur kitlesine ulaşan yazar: Halil Cibran

    Orta Doğu'nun önemli yazarları arasında yer alan Halil Cibran, Ermiş romanını yayınladığında oldukça olumlu yorumlar ve sonuçlar aldı. Ermiş ile geniş okur kitlesine ulaşan Halil Cibran'a dair bazı bilgiler...

    Halil Cibran, 1883’te Lübnan yakınlarında, Marunilerin yaşadığı bir dağ kasabasında dünyaya geldi.

    1895’te annesiyle ABD’ye göç ederek Boston’a yerleşti. Eğitimi için Lübnan’a döndüğünde sanata olan yeteneği keşfedilen Cibran, burada Avrupa avangard hareketiyle tanıştı.

    Yüzyılın ilk yıllarında ilk edebi eserlerini veren Cibran, 1908’den itibaren Paris’te Auguste Rodin’den sanat eğitimi aldı.

    İlk eserlerini Arapça kaleme alan Cibran, New York’a döndükten sonraki yıllarda, Meczup adlı kitabından itibaren İngilizce yazmaya başladı.

    Ermiş romanıyla geniş okur kitlesine ulaşan yazar: Halil Cibran #1

    Sayfa: 56

    Halil Cibran öldü

    Muhtemelen alkolün şiddetlendirdiği karaciğer hastalığı nedeniyle 1931’de New York’un St. Vincent Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Lübnan’da, bugün yanında Cibran Müzesi’nin kurulduğu bir mezarlığa defnedildi.

    Ermiş romanıyla geniş okur kitlesine ulaşan yazar: Halil Cibran #2

    Başyapıt: Ermiş

    Başyapıtı sayılabilecek Ermiş ve diğer eserleri, yüzyılın ikinci yarısında farklı deneyimler arayan karşı kültür hareketinin başucu metinlerinden oldu.


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