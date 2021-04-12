Jaguar Yayınları’nın Prospero Kitaplığı serisinin 7. kitabı Ernst Jünger’in yazdığı Eumeswil, güçlü kurgusuyla öne çıkıyor. Kitap Türkçede ilk kez yayınlandı.

Ernst Jünger’in Nazi Almanyası üzerinden faşist ve totaliter rejimlere karşı giriştiği, hayatının sonuna kadar da bitmek bilmeyen düşünsel ve edebî kavgasının en teferruatlı eserlerinden Eumeswil, tam olarak bilinmeyen bir gelecekte Condor isimli bir tiranın Tribünleri devirip hüküm sürmeye başladığı kale-ülkenin de ismidir.

BİREYSEL DİRENİŞ

Kalenin gece kulübünde garsonluk yapan ve Condor’un maiyetinde yer alan Manuel Venator aynı zamanda bir tarihçidir ve Condor’un iktidarına karşı kendi bireysel direnişini hem teoride hem pratikte örgütlemeye çalışan bir anarktır.

DERİN GÖZLEM YETENEĞİ

Bu doğrultuda, garson, tarihçi ve anark olarak edindiği gözlem ve sorgulamalarını, bunları kaydettiği günlük yani Eumeswil aracılığıyla, kale-ülkeye konuk olan biz okurlara aktarır.

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Sayfa: 384

TÜRKÇEDE

Jünger’in 82 yaşındayken yayımladığı ve Aşırılıklar Çağı olarak da adlandırılan 20. yüzyıl başta olmak üzere bütün bir uygarlık tarihinin nitelik ve içeriğini historiyografik, ansiklopedik, felsefi öğelerle harmanlayarak irdelediği distopik romanı Eumeswil’i Süheyla Kaya Almanca aslından çevirdi.





Ernst Jünger

TADIMLIK...

Tarihin kapılarının patladığı, mezarlarının açıldığı zamanlardayız. Ölüler, toplamı hep aynı kalan acılarıyla, mutluluklarıyla geldiler. Bizim gibi onları da aydınlatan güneş ışığına çıkmaları için çağrılmışlardı.

Alınlarına bir ışın değdi, sanki bir trilobit avucumun içinde hareket ediyormuşçasına sıcaklığını hissettim.

Onların umutlarına katılmamıza izin verildi; nesilden nesile miras bırakılan, hep aynı düş kırıklığına uğramış umuttu bu.

Aramızda oturdular, çoğu kez dostla düşman ayırt edilemiyordu, kavgalarını konuşarak çözüme kavuşturabildik. Onların avukatı olmuştuk.

Ve herkes haklıydı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com