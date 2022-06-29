Ertürk Akşun'dan okumalar nasıl olmalı kitabı: İnsan Birikimdir

Gazeteci ve yazar Ertürk Akşun'un yeni kitabı İnsan Birikimdir, kitap dünyası ve okumaya dair tavsiyeler içeriyor.

Her birimiz kendimizi yazarak ifade etmeye ihtiyaç duyarız. Bunu çoğumuz sosyal medya postlarımızda bir kısmımız ise kaleme aldığımız denemelerle ya da öykülerle yaparız bunu, yeterince çalışırsak ise makaleler veya araştırma kitaplarıyla, romanlarla…

Peki, iyi yazabilmek bir doğal yetenek midir?

Kendimizi yazarak doğru şekilde ifade edebilmek için neleri, ne kadar okumalıyız? Nitelikli bir okur olduğumuzu söyleyebilmek için hangi kitapları kesinlikle okumuş olmalıyız?

Edebiyatın modası olur mu? Yazmayı öğrenmek için hemen her yerde karşımıza çıkan atölyelere katılmak zorunlu mudur?

İyi bir okur, yazar ve yayın yönetmeni olarak uzun yıllarını kitaplar içinde geçirmiş birinin rehberliğinde bütün bu sorulara ve çok daha fazlasına yanıt aramak ister misiniz?

Kitaplara ve okumaya farklı bir pencere

Ertürk Akşun’un kaleme aldığı İnsan Birikimdir; okumaya, yazmaya, kitaplara, edebiyata şimdiye kadar bakmadığınız bir yerden yaklaşarak konunun pek az tartışılmış kısımlarına odaklanıyor.

Okuruna sürüden ayrı bir bakış açısı kazandırmak için çuvaldızı kendine batırmaktan çekinmiyor ve gerektiğinde şeytanın avukatlığını yaparak yanıtlara ulaşmak yerine yeni sorular sormamıza yol açıyor.

Okumak mı entelektüel bir faaliyettir yoksa yazmak mı?

Yazma eyleminin ne kadarı sanattır, ne kadarı zanaatkârlık?

Klasik eserler neden okunmalı ve aslında neden okunmamalı?

İyi ve nitelikli okur olmak öğrenilebilir mi?

Okumak ve yazmak bir usta-çırak ilişkisi içinde nasıl gelişir?

Sanat ve edebiyat, tüketime dayalı ticari metalar mıdır?

Yaratıcı yazarlık atölyeleri ve yazma sanatı üzerine kaleme alınmış kitaplar gerçekten işe yarar mı?





Sayfa: 240

Yazma ve okuma üzerine pratik bilgiler

Hayatının büyük bir kısmını kitap dünyasının içinde geçiren Ertürk Akşun, yazma ve okuma üzerine pratik bilgiler verdiği bu kitapta kendi okuma deneyimlerini, süreç içinde yaptığı hataları da itiraf ederek kaleme alıyor.

İyi ve nitelikli okur olmak

İyi ve nitelikli okur olmak üzerine tartışmak, araştırmak ve düşünmek isteyen herkes için eşsiz bir yol gösterici sayılabilecek olan bu kitapla, okuyuculukta nitelik edinmek adına yapılması gerekenler konusundaki yerleşik algıyı kırmak için de bir tartışma başlatıyor cesaretle.

Doğru bilinen yanlışlar

Kendi okuma deneyimlerinden yola çıkarak aktardığı görüşlerinde, üzerinde fikir birliğine varılamamış birçok konuya başka bir yerden bakmamıza olanak sağlıyor.

Akşun; okur, yazar ve Destek Yayınları Yayın Yönetmeni olarak edindiği birikimle doğru bilinen yanlışları daha net görebilmemiz için farklı bir pencere açıyor.