Eşit Masallar'a sekiz farklı ödül

Eşit Masallar projesi The Stevie Awards, Social Media Awards Turkey, Mixx Awards Europe ve Prida İletişim Ödülleri’nde pek çok farklı kategoride ödül sahibi oldu.

Projede Sindirella, Kırmızı Başlıklı Kız, Rapunzel, Kurbağa Prens ve Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalları psikolog Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’un içerik danışmanlığında, çağdaş Türk edebiyatı yazarları Gamze Arslan, Mevsim Yenice, Murat Gülsoy, Fadime Uslu ve Hikmet Hükümenoğlu tarafından Sindirella’nın Bilmecesi, Kırmızı Başlıklı Kız, Rapunzel, Kurbağa Prens ve Pamuk Kalpli Prens ve Yedi Cüceler isimleriyle tekrar kaleme alındı. Masal kitaplarının illüstrasyonu da Sena Karakaş, Göktuğ Karahan, Cemre Arslan, Mert Tugen ve Sibel Açıkalın Akgün tarafından yapıldı.

LAYIK GÖRÜLEN ÖDÜLLER

Eşit Masallar”ın layık görüldüğü ödüller

Eşit Masallar”ın layık görüldüğü ödüller: The Stevie Awards Bronze Stevie Award Ödülü Social Media Awards Turkey | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde Altın Ödül ve Grand Prix Jüri Ödülü IAB Europe Derneği Mixx Awards Europe Başarı Ödülleri “Kar Amacı Gütmeyen Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisi Gümüş Mixx Ödülü İda Derneği Prida İletişim Ödülleri’nde 4 kategoride ödül: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi Ezber Bozan Proje Özel Ödülü İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü UNICEF Çocuklara Umut Dağıtan Kampanyalar Özel Ödülü