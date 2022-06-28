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    Eski Başbakan ve ünlü tarihçiden Türkiye analizi kitabı: Son Şans

    Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder ve ünlü tarihçi Gregor Schöllgen’in kaleme aldığı Son Şans, tüm sorulara yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 12:04
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    Eski Başbakan ve ünlü tarihçiden Türkiye analizi kitabı: Son Şans

    Usta bir tarihçi ve eski bir politikacının dünyanın durumunu birlikte analiz ettiği Son Şans, Gerhard Schröder’in politik deneyimiyle Gregor Schöllgen’in tarih bilgisini bir araya getiriyor.

    Yurt dışında büyük ilgi gören kitap, Türkiye’de okurlarla buluştu.. Baştan sona akıcı bir şekilde okunan Son Şans, insanlığın günümüzdeki durumunu anlamak isteyen okurlar için temeli sağlam bir kaynak.

    Yeni dünya düzeni

    Yeni bir dünya düzeni yaratmak gerçekten insanlığın “son şansı” mı? Türkiye’nin konumu ve durumu yeni dünya düzeninde ne derece kritik?

    Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder ve ünlü tarihçi Gregor Schöllgen’in kaleme aldığı Son Şans, tüm bu sorulara yanıt arıyor.

    Eski Başbakan ve ünlü tarihçiden Türkiye analizi kitabı: Son Şans #1

    Batı egemenliğindeki eski dünya

    Batı egemenliğindeki eski dünya düzeni çöktü. Yeni güçler ise kendine bu düzende yer bulmaya çalışıyor.

    Bunlarla birlikte dünya; iklim değişikliği, kaynak kıtlığı, salgın hastalıklar ve terörizm gibi birçok sorun ve krizle uğraşıyor. Bu toplumsal ve küresel krizlerin sonuçları ise dikkat çekmekte.

    Eski Başbakan ve ünlü tarihçiden Türkiye analizi kitabı: Son Şans #2

    Türkiye'nin pozisyonu

    NATO’nun ve Avrupa Birliği’nin akıbeti, ülke başkanlarının diplomatik hamleleri, ülkeler arasındaki dostluk ve rekabet ilişkileriyle her şeyin seyrini değiştirebilen anlaşmalar gelecek için hem zaruri hem de tehlikeli.

    Türkiye’nin de tüm bu meseleler içindeki pozisyonu azımsanmayacak derecede önemli…


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