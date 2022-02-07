Esra Oflaz'dan bir garip cinayet romanı: Yen

İlk kitabı Geçit: Hikayem ve Ötesi ile uzun süre, en çok satanlar listelerine adını yazdıran iş insanı Esra Oflaz; roman türündeki ikinci kitabı Yen ile yeniden okuyucunun karşısında.

Yen, dünya diyarında azaplı bir mutlak kadere yeniden bedenlenen ve cinayete kurban gideceğini öğrenen roman başkahramanı Peri’nin; tekamülünün döngüsel zaman dehlizlerinde katilini arama, kaderini yeniden inşa etme ve bozyapını tamamlama macerasını anlatıyor.

Okurlara kendi tekamül bozyaplarını tamamlamalarının yol haritasını bilim ile bilgelik arasında gizemli bir çizgide sunan bu sürükleyici kitap, şubat ayında Dovan Novus tarafından yayına hazırlanarak, tüm kitapevlerinde ve online satış mağazalarında yerini alacak.

"BU ROMAN SİHİR İÇERİYOR"

"Bu roman sihir içeriyor sende çoklu algılı hatırlayacak, duyusal olacak, ruhunun şecerecesine ulaşacaksınız. Ruhun dürtüsünü yolladı benliğine, bu kitap eline geçti, bırak esrarengizleştirsin seni. Şimdi niyetini et, dikkatini ver ve sihir işlemeye başlasın.”

Esra Oflaz