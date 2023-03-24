Estetiğin ve Sembollerin Gizemli Yönetmeni kitabında yaşam ve esteteik Biyografi Serisi’nin yeni kitabı tüm zamanların en iyi yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Stanley Kubrick’i anlatıyor.

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2001: A Space Odyssey (2001: Bir Uzay Destanı), A Clockwork Orange (Otomatik Portakal), The Shining (Cinnet), Eyes Wide Shut (Gözü Tamamen Kapalı) gibi kült filmlere imza atmış, sinema tarihini değiştiren yönetmenlerden Stanley Kubrick’i, Estetiğin ve Sembollerin Gizemli Yönetmeni adlı kitabıyla Melisa Mey anlatıyor.

Delilik sınırında gezinen dehasıyla, vizyoner bakışıyla, olağanüstü titizliğiyle ve teknik kusursuzluğuyla adını efsane yönetmenler arasına yazdırmış olan Stanley Kubrick’i daha yakından tanımak isteyen herkes için eşsiz bir kaynak olan Stanley Kubrick-Estetiğin ve Sembollerin Gizemli Yönetmeni farklı bir okuma sunuyor.

Rönesans için Leonardo da Vinci ne ise, Stanley Kubrick de modern zamanın sineması için odur. O hem dâhi, hem deli, hem de yaratımın uç sınırlarında dolaşan cesur bir sanatçı... Fazlasıyla gizemli ve her daim çözülmeyi bekleyen bir sırlar efendisi...

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Cevapları veren kitap

Her filminin içine yaşamla ve tarihle ilgili çok özel anahtarlar yerleştiren ve bu anahtarları kullanabilecek zeki izleyiciler aramış olan Stanley Kubrick, bu yönüyle sadece bir yönetmen değil, aynı zamanda felsefe alanında akla zarar sorular soran ve cevaplar bırakan bir düşünürdür. Bu kitapta Kubrick’in hayatından ziyade hâlâ cevaplar aramaya devam eden sorularını da bulacaksınız.