Euro
10.1568
-1.18%
Dolar
8.3436
-1%
Altın
507.37
-1.38%
Borsa
1.463
0.41%
Bitcoin
309.389
-0.76%
EXEN Coin
34.63
-3.32%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    E.T.A. Hoffmann'ın Prenses Brambilla kitabı

    Hoffmann, Prenses Brambilla'da gerçeklik ile fantastiği kaynaştırarak göçebe dünyalar yaratıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    E.T.A. Hoffmann'ın Prenses Brambilla kitabı

    Roma Karnavalı'na katılan aktör Giglio Fava, kendini bir masal dünyasının içinde bulur ve katıldığı bu gerçeküstü dünyada kendine hayalî bir ikiz yaratır. O artık Cornelio'dur ve Prenses Brambilla'ya âşık olur. Dahası, aşkının karşılık bulduğuna inanır.

    Eserlerinde gerçeklik ile fantastiği kaynaştıran göçebe, geçişken dünyalara dönüştüren Hoffmann, Prenses Brambilla'da gündelik hayatı masal, karnaval, mit, tiyatro ve rüya gibi alegorik düzlemlerle eşleştiriyor.

    E.T.A. Hoffmann ın Prenses Brambilla kitabı #1

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 176

    İÇ İÇE GEÇEN MASAL

    Prenses Brambilla farklı dünyalar arasındaki sınırların kaybolup kimliklerin iç içe geçtiği bir Hoffmann masalı.

    E.T.A. Hoffmann ın Prenses Brambilla kitabı #2

    ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir