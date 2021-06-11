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- E.T.A. Hoffmann'ın Prenses Brambilla kitabı
E.T.A. Hoffmann'ın Prenses Brambilla kitabı
Hoffmann, Prenses Brambilla'da gerçeklik ile fantastiği kaynaştırarak göçebe dünyalar yaratıyor.
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 10:34
Roma Karnavalı'na katılan aktör Giglio Fava, kendini bir masal dünyasının içinde bulur ve katıldığı bu gerçeküstü dünyada kendine hayalî bir ikiz yaratır. O artık Cornelio'dur ve Prenses Brambilla'ya âşık olur. Dahası, aşkının karşılık bulduğuna inanır.
Eserlerinde gerçeklik ile fantastiği kaynaştıran göçebe, geçişken dünyalara dönüştüren Hoffmann, Prenses Brambilla'da gündelik hayatı masal, karnaval, mit, tiyatro ve rüya gibi alegorik düzlemlerle eşleştiriyor.
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Sayfa: 176
İÇ İÇE GEÇEN MASAL
Prenses Brambilla farklı dünyalar arasındaki sınırların kaybolup kimliklerin iç içe geçtiği bir Hoffmann masalı.
ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com