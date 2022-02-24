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    Ethan Hawke ve Greg Ruth’un kaleminden bir suç öyküsü: Tarla Kuşu

    New York Times çok satanlar listesinde 1 numaraya yükselmiş Indeh’i yaratan rüya takımı, Oscar Adayı Ethan Hawke ve Greg Ruth’un kaleminden benzersiz bir grafik roman.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 09:10
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    Ethan Hawke ve Greg Ruth’un kaleminden bir suç öyküsü: Tarla Kuşu

    Baba-oğul ilişkisi üzerinden anlatılan bu büyüme hikâyesinde kötü seçimler yapıldığında ödenmesi gereken bedel gerilim yüklü bir olay örgüsüyle aktarılıyor. Ethan Hawke ve Greg Ruth’un kaleme aldığı, Emre Yavuz’un dilimize çevirdiği Tarla Kuşu Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

    Teksas’ın sessiz ve mütevazı Huntsville kasabasında yaşayan Jack Tarla Kuşu Johnson ve ergenlik çağındaki oğlu Cooper’ın epik yolculuğu. Bu heyecan dolu grafik roman, babasının korkunç hataları doğrultusunda Cooper’ın cehenneme dönen bir gününü ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

    SIRA DIŞI BİR SUÇ ÖYKÜSÜ

    Art arda gelen şiddet tehdidine maruz kalan Cooper ve babası, aynı zamanda aralarındaki hırçın, işlevsiz ama sevgi dolu ilişkiyle de yüzleşmek zorunda kalıyor. Yazar ve çizerin Teksas’ta geçen çocukluk anılarına ve kendi oğullarıyla olan ilişkilerine dayanan bu sıra dışı suç öyküsü, çocukluktan erkekliğe geçiş sürecindeki bir ergenin kırılganlığıyla pekiştiriliyor.

    Ethan Hawke ve Greg Ruth’un kaleminden bir suç öyküsü: Tarla Kuşu #1

    Sayfa: 256

    BABA-OĞUL MACERASI

    Hem baba, hem de oğul dünyaya ve birbirlerine karşı olmaları gereken yeri sorgularken, aralarındaki gerilim ve öfke giderek artıyor. Duygusal çağrışımlar yapan bu görsel şaheser, her daim geçerli olan baba-oğul macerasını da gözler önüne seriyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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