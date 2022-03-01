Etimesgut Uçak Fabrikası’nın belgesel romanı

Muhittin Şikşek'in yazdığı Çelik Kanatların Kırışı romanı, Etimesgut Uçak Fabrikası tarihine ışık tutuyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hava harp sanayiine büyük önem veren Türkiye’nin bu alandaki faaliyetleri İkinci Dünya Savaşı'nda da devam etmiş ve 1941 yılında, savaşa girilmemiş olsa da zor şartların yaşandığı ülkede ciddi bir altyapı gerektiren Türk Hava Kurumu Etimesgut Uçak Fabrikası kurulmuştu.

Muhittin Şimşek'in kaleme aldığı Çelik Kanatların Kırılışı adlı kitap, bir döneme ışık tutuyot. Belgesel tadında okuyacağınız kitabı çok seveceksiniz.

Avrupa’nın sayılı fabrikalarından biri olan Etimesgut Uçak Fabrikası’nı öncesi ve sonrasıyla anlatan bu kitap, Türkiye’de uçak ve uçak motoru üretimi sürecine mercek tutuyor.

TARİHE IŞIK TUTAN KİTAP

Bu süreçle birlikte ülkenin genel durumuna ve tarihsel olaylara ışık tutarken, "Uçak fabrikasının başarısızlığında rol oynayan faktörlerin telafisi mümkün müydü?" sorusuna cevap arıyor

İletişim için:

Kitap@ensonhaber.com.tr