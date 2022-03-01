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    Etimesgut Uçak Fabrikası’nın belgesel romanı

    Muhittin Şikşek'in yazdığı Çelik Kanatların Kırışı romanı, Etimesgut Uçak Fabrikası tarihine ışık tutuyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 14:42
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    Etimesgut Uçak Fabrikası’nın belgesel romanı

    Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hava harp sanayiine büyük önem veren Türkiye’nin bu alandaki faaliyetleri İkinci Dünya Savaşı'nda da devam etmiş ve 1941 yılında, savaşa girilmemiş olsa da zor şartların yaşandığı ülkede ciddi bir altyapı gerektiren Türk Hava Kurumu Etimesgut Uçak Fabrikası kurulmuştu.

    Muhittin Şimşek'in kaleme aldığı Çelik Kanatların Kırılışı adlı kitap, bir döneme ışık tutuyot. Belgesel tadında okuyacağınız kitabı çok seveceksiniz.

    Avrupa’nın sayılı fabrikalarından biri olan Etimesgut Uçak Fabrikası’nı öncesi ve sonrasıyla anlatan bu kitap, Türkiye’de uçak ve uçak motoru üretimi sürecine mercek tutuyor.

    Etimesgut Uçak Fabrikası’nın belgesel romanı #1

    TARİHE IŞIK TUTAN KİTAP

    Bu süreçle birlikte ülkenin genel durumuna ve tarihsel olaylara ışık tutarken, "Uçak fabrikasının başarısızlığında rol oynayan faktörlerin telafisi mümkün müydü?" sorusuna cevap arıyor

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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