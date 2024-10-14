Etkinlikler, söyleşiler, imzalar, yazar ve okur buluşması; 41'inci İstanbul Kitap Fuarı'na doğru

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TÜYAP Kitap Fuarı, 2024 yılında da okurlara kapılarını açacak. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından 1982’den bu yana düzenlenen fuar, bu yıl 41. kez kapılarını açacak. 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek.

Yüzlerce yayınevinin ve binlerce yazarın okurlarla buluştuğu, 1987 yılında Fazıl Hüsnü Dağlarca ile başlayan onur yazarlığı uygulaması ile değerli edebiyat insanlarının onurlandırdığı fuar, düzenlenen yüzlerce etkinlikle fuar sürecinde kentte büyük bir edebiyat ve kültür şöleni yaratarak kentin en önemli kültürel etkinliklerinden biri olmaktadır.

EŞSİZ BULUŞMAYA TANIKLIK EDİN

Yayınevleri ve yazarların katılımıyla gerçekleşecek fuar, çeşitli kültürel etkinlikleri ile kitap tutkunları için unutulmaz bir kültür şöleni olacak. Kitaplarla dolu bir dünyada kültürün ve bilginin izini sürmek için, İstanbul Kitap Fuarı’na adım atın ve bu eşsiz buluşmaya tanıklık edin.

ONUR KONUĞU YALVAÇ URAL

Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın “Onur Yazarı” olarak belirlendi.

Yalvaç Ural’ın masalsı dünyası ve çocuk ve gençlik edebiyatına yaptığı katkılar bu sene fuarın ana eksenini oluşturacak. Fuar, Yalvaç Ural’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. TÜYAP tarafından, yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı hazırlanıyor.

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi ve değeri kutlanacak.

Fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmalarına imkân tanıyacak faaliyetler de yer alacak.

ÖZEL ETKİNLİKLER DE VAR

Fuar boyunca tematik günler ve temalara özel etkinlikler de fuara renk katacak. Yapay Zeka ve Robotik Uygulamalar, Fantastik Edebiyat Günü, Polisiye Günü, Manga – Anime – Roman Kahramanları Günü, Yaratıcılık ve Tasarım – Hayal Et gibi başlıklara sahip etkinliklerle zenginleşecek fuarda İş’te Kitap, İçinden Lezzet Geçen Kitaplar adlı tematik söyleşiler, imzalar ve paneller gerçekleşecek. İlk KitabımTÜYAP’ta etkinliğinde de yeni yazarlar okurlarla buluşacak.

KONUK ÜLKE AZERBAYCAN

Kitap Fuarı 41. yılında Azerbaycan’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Azerbaycan Kültür Bakanlığı himayesinde organize edilecek milli katılım programı kapsamında fuarın ilk 3 günü (2-3-4 Kasım) açık olacak Azerbaycan ülke standında, Azerbaycan edebiyatı ve kültürüne yer verilecek.

Kitapseverler; Onur Konuğu Azerbaycan’ın önde gelen yayınevleri temsilcileriyle bir araya gelebilecek ve en önemli yazarlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinlik ve söyleşilerde, Azerbaycan’ın zengin kültürel mirası ve edebiyatını daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Dünyanın dört bir yanından yayıncılar da fuar kapsamında Türkiye’den yayıncılarla bir araya gelerek olası iş birliği fırsatlarını görüşecek.

YABANCI YAYINEVLERİ DE GELİYOR

Fuar kapsamında, 2-3-4 Kasım tarihlerinde açık olacak uluslararası salonda bu sene yurt dışından Romanya, İran, Hırvatistan, Çin, İngiltere’den yayınevleri yer alacak ve önemli telif anlaşmalarına imza atacaklar. Bu yayınevleri düzenleyecekleri söyleşiler ile ilgili ülkelerdeki yayıncılık pazarının durumu hakkında bilgiler paylaşacaklar.