Everett M. Rogers'dan İletişimin ve değişimin keşfi

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İletişim ve sosyal değişim alanında önemli bir eser olan Yeniliklerin Yayılması, iletişime etkileşime dait kapsamlı bir okuma sunuyor.

Yazar Everett M. Rogers, bu çığır açan kitabında yeniliklerin neden bazıları tarafından hemen benimsenip bazıları tarafından reddedildiğini kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

Iowa State ve Ohio State Üniversiteleri’nin araştırmaları doğrultusunda, 500’ü aşkın çalışmayı inceleyerek, yeniliklerin bireyler ve toplumlar arasındaki yayılma sürecini derinlemesine analiz ediyor.

BAŞVURU KAYNAĞI

Kitap, yeniliklerin bilimden kültüre, sağlıktan teknolojiye kadar çeşitli alanlarda nasıl yayıldığını somut örneklerle sunarken, okuyuculara bu süreçte bireylerin rollerini ve sonuçlarını anlamalarına yardımcı oluyor.

Yeniliklerin Yayılması, iş dünyası profesyonellerinden akademisyenlere, pazarlamacılardan girişimcilere kadar geniş bir kitleye hitap eden vazgeçilmez bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Toplumsal ve kültürel değişimlerle ilgilenenler için bir rehber niteliği taşıyan bu eser, inovasyonun gücünü anlamak ve başarıyla yaymak isteyen herkes için başucu kitabı olmaya aday.

YAZAR HAKKINDA

Everett M. Rogers, Yeniliklerin Yayılması teorisini ortaya atan Amerikalı iletişim teorisyeni ve sosyologdur. 6 Mart 1931 tarihinde Lowa, Carroll’daki Pinehurst Çiftliği’nde doğdu. 1952 yılında tarım alanında lisans derecesi aldı. 1957 yılında Kırsal Sosyoloji alanında doktora yaptı.

Michigan Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yaptı. Stanford Üniversitesi’nde İletişim Profesörü olarak görev aldı. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi. 1993 yılında New Mexico Üniversitesi’ne iletişim ve gazetecilik bölüm başkanı olarak atandı. 2004 yılında böbrek rahatsızlığı sebebiyle vefat etti.