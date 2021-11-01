Evrenin sırlarına doğru spiritüel bir yolculuk: Tanrı Dağı

Nurgül Çelebi’nin kaleme aldığı roman, muazzam bir tarih döngüsü ve nefis paralel kurgusuyla dikkat çekiyor.

İstanbul’un gizemli hikâyelerini dünyaya tanıtma vizyonu ile içerik üretmeye devam eden Dark İstanbul Yayınevi’nin on ikinci kitabı “Tanrı Dağı”, okuyucularla buluştu. Nurgül Çelebi’nin kaleme aldığı roman, muazzam bir tarih döngüsü ve nefis paralel kurgusuyla dikkat çekiyor.

Aydınlanma yoluna girmiş öz benliklere evrenin sırlarını fısıldayan “Tanrı Dağı”, farkındalıktan henüz nasibini alamayanlara ise spiritüel bir öğreti sunuyor.

Ben'e ulaşmayı, ışık ve tek gerçekle dolmayı amaçlayanlar için mutlaka okunması gereken bir kitap olarak nitelendirilen “Tanrı Dağı”, yaşamdaki manevi anlam arayışına ilişkin sorular ve düşüncelerle karşımıza çıkıyor.

YASAK ELMAYI YEMEK

Yasak elmayı yeme cesaretini, Âdem’le Havva’nın yüreğine serpen günahkâr kimdi? Ya da Kabil’i kardeş katline sürükleyen neden? Beden dünyevidir. Doğmayan ve ölmeyecek olan ise içimizdeki Tanrı özüdür.

Hiçbir şey, hiç kimse ve hiçbir zaman kavramlarındaki sonsuzluk Tanrı sonsuzluğudur. Ruhların yedi mertebede sınava tâbi oldukları bir evrende, zıtlıkların gizemini keşfederken varlık ve hiçlik düalizminin kapılarını aralayacaksınız...

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