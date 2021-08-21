Eylem Sedef Dilber'in Numeroloji kitabı sıra dışı bir okuma sunuyor

Numerolog Eylem Sedef Dilber’in kaleme aldığı Numeroloji Türkiye, insan yaşamındaki tüm dönüm noktalarını sayılar üzerinden yorumluyor.

Gün içerisinde her gün karşılaştığımız sayılar, doğum tarihimizdeki her bir sayının, hatta isimlerimizin sayısal değerlerinin varoluşsal gerçeklerimizden biri olduğunu vurguluyor.

Doğduğumuz andan itibaren bizimle gelen veya seçtiğimiz tüm sayıların gizemlerini bir bir çözen Numeroloji Türkiye, yaşamsal deneyimler ve önerilerle de okura farklı bir yol çizme konusunda rehberlik eden bir kitap.

Kişisel gelişim süreçleri içerisinde, bilerek ve isteyerek ya da tamamen tesadüfen dâhil olduğumuz süreçlerin aslında çok önceden tasarlanmış bir planın parçası olduğunu anımsatıyor.

SAYILAR GERÇEKTEN KADERİMİZ Mİ

"Bu kitapla ismimiz ve doğum tarihimiz ile hayatımızdaki telefon numaramızdan tutun da yaptığımız meslek unvanına, kimlik numaramızdan iş yeri sicil numaramıza, oturduğumuz evin kapı numarasından çocuğunuza koyduğunuz isme, işe başlatılacak personelin hangi departmana uygun olduğundan, tabela isminize kadar tüm rakam ve harflerin hayatımıza tesadüfen girmediğini anlayacaksınız."





İLK KİTABI...

Numeroloji Türkiye; bu konuda çalışmalar yapmış, kadim geleneklerden ve üstatlardan da bilgiler verirken çağın önemli numeroloji uzmanlarının engin deneyimlerinden de kesitler sunuyor.

RAFLARDA

1980 Ankara doğumlu Eylem Sedef Dilber, numeroloji eğitimini aldı. Bu konuda çalışmalarını sürdüren yazarın ilk eseri olan Numeroloji Türkiye, Yazardan Direkt Yayınevi’nden yayınlandı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com