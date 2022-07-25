Ezgi Özbek Şenel'den bir ilk roman: Kartela

Yazdığı ilk romanla adından söz ettiren Ezgi Özbek Şenel'in Kartela kitabı, yepyeni bir okuma serüveni sunuyor.

İstanbul'da yaşayan ve eczacılık yapan Ezgi Özbek Şenel, sadece ilaçlarla insanların derdine deva olmuyor; aynı zamanda romanlar da yazarak hastalarına ve edebiyat dünyasına "Ben de varım" diyor...

Kartela romanıyla edebiyata hızlı bir giriş yapan Ezgi Özbek, harika bir iş çıkartmış. İlk romanı olmasına rağmen ortaya tadına doyulmaz bir kitap çıkartan Özbek, bunu yazacağı yeni kitaplarla sürdürmeyi hedefliyor.

Fantastik ögelerle donatılan, okurun bir an olsun bile elinden bırakamayacağı Kartela, henüz ne okuyacağına karar vermeyen okurlar için göz kırpıyor.

Geçtiğimiz yıl Eksik Parça Yayınları tarafından piyasaya sürülen ve raflardaki yerini alan Kartela'yı mutlaka okuyun.

Modern edebiyata selam...

Okuyun ve Ezgi Özbek Şenel'in kalemiyle, sözleriyle tanışın. Oldukça sağlam bir kurgusu olan, olaylar arasındaki derin bağlantıyı da ustaca işleyen Ezgi Özbek, modern Türk edebiyatına selam çakıyor.

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Yazmaya ve üretmeye çalışan bir genç yazar

Henüz genç olmasına rağmen edebiyata ve yazmaya tutkuyla bağlı olan Özbek'in bu kitabını okuyup, bitirdiğinizde derin bir nefes alacak ve hayran kalacaksınız. Hani bazı kitaplar vardır ve bitmesini istemiyorsunuz ya Kartela da onlardan birini teşkil ediyor.

Ezgi Özbek Şenel...

Kitaptan...

"Kapıların açılma sesini işittim. Rüzgâr henüz yakalayamamıştı bedenimi. Koştum. Çok az vaktimin olduğunu bilerek hem de. Sanki bu işe girmezsem bitermişim gibi. Hayatım bir anlam ifade ediyormuşçasına, son vagon buymuşçasına… Nitekim sarı çizgiyi fevkalade bir atlayışla aştım. Yetiştim, her şeye. Kırmızı butona basmak, sarı çizgiyi geçmek, mavinin peşine takılıp kaybolmak: Kartela'da hepsi mümkün! Bağbozumu tüm unuttukları ve bildikleriyle sürüp giden hayatına ne olduğunu merak ediyor. Hep böyle miydi dünya? İnsan kelimesi ne vakit gizli özne oldu? Gerçeği duymak için yeterince derine dalmaya cesaret edebilen, çizginin beri yanına geçmek isteyen herkes adına düşülen bir yol. Kırmızı, mavi, sarı! İşte ana renklerin dansı; son ki üç dört..."

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com