Ezgi Özbek Şenel'den okurlarına yeni roman: Rüzgar Koridoru Yazdığı Kartela romanıyla büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir okur kitlesine ulaşan Ezgi Özbek Şenel, Rüzgar Koridoru adlı yeni romanıyla okurlarını bir kez daha selamlıyor.

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Ezgi Özbek Şenel'in Kartela romanından daha önce bu sayfada bahsettik. Oldukça olumlu yorumlar alan bu romandan sonra Ezgi Şenel, yepyeni bir kitapla kitapseverlere ve okurlarına tekrar merhaba diyor.

Ezgi Şenel, yazmaya üretmeye devam ediyor. Bu yazmanın yeni ürünü de Eksik Parça Yayınları'ndan çıkan Rüzgar Koridoru adlı romanı oldu. İstanbul'da yaşayan Şenel, okumaya ve yazmayı çok seviyor. Heybesinde biriktirdiklerini bizimle de paylaşmaktan geri durmuyor; bize de yazdıklarını okumak düşer.

Ezgi Özbek Şenel genç bir yazar ama; yazdıkları usta işi... Rüzgar Koridoru romanında da bu ustalığa rastlamak mümkün. Şenel'in kalemiyle, edebiyatıyla ve sözleriyle tanışın.

Tanışın ki; edebiyatta alternatifiniz olsun.

Edebiyatın yükselen ismi

Modern Türk edebiyatının yükselen değerlerinden olan Ezgi Özbek Şenel, çok sevdiği eczacılık mesleğini icara etmesinin yanı sıra okumaya, yazmaya da mümkün olduğunca zaman ayırıyor.

Şenel'in pek çok yazara nasip olmayan hızlı yükselişi daha da devam edeceğe benziyor. Arı, yalın, duru ve kılçıksız bir dil kullanan genç yazarın kitaplarıyla tanışmak için bundan daha iyi fırsat olamaz. Bayram tatili yaklaşıyor ve ne okuyacağına karar vermeyen kitapseverlere Ezgi Özbek Şenel'in Rüzgar Koridoru romanını hararetle tavsiye ediyoruz.

Sayfa: 240

Uzun zamandır üzerine çalıştığı romanı hakkında konuşan Ezgi Özbek Şenel; şunları söyledi:

"Edebiyat sığındığım limandır"

"Rüzgar Koridoru benim ikinci romanım; oldukça mutluyum. Edebiyat benim için nefes almak ve soluklanmadır. Edebiyat her zaman sığındığım liman olmuştur. Bu romanlar da sığındığım limanlardan ortaya çıktı."

Rüzgar Koridoru

Değişimden uzak sanılanların gelecekten çaldıkları ve geçmişe yaptıklarının hesabı yabancı insanlara tutturulursa ne olur?

Yargılamak yerine yaşamak ne kadar zor olabilir? Sorulan tonla soru anılardan taşarak koridorun duvarlarında yankılanıyor. Muzip rüzgâr hepsini karıştırıp sınırları yok etmeye çalışıyor.

Değişmek için tüm bildiklerimizi yok mu etmeli yoksa başka türlüsü mümkün mü? Koridor sakinleri kaygılarından sıyrılırsa cevapları arayabilir. Yaşamlarının akışına karışan isyanı kabullenen beş insan dönüm noktasında tesadüf ediyor.

Yazar Ezgi Özbek Şenel

Unutulanların çağrısı

Rüzgâr Koridoru unutulanların çağrısını yapıyor.

Kitaptan meraklı okurlar için tadımlık bir bölüm bırakıyoruz;

Değişimden uzak sanılanların gelecekten çaldıkları ve geçmişe yaptıklarının hesabı yabancı insanlara tutturulursa ne olur? Yargılamak yerine yaşamak ne kadar zor olabilir? Sorulan tonla soru anılardan taşarak koridorun duvarlarında yankılanıyor. Muzip rüzgâr hepsini karıştırıp sınırları yok etmeye çalışıyor. Değişmek için tüm bildiklerimizi yok mu etmeli yoksa başka türlüsü mümkün mü? Koridor sakinleri kaygılarından sıyrılırsa cevapları arayabilir. Yaşamlarının akışına karışan isyanı kabullenen beş insan dönüm noktasında tesadüf ediyor. Rüzgâr Koridoru unutulanların çağrısını yapıyor. “Rüzgârın ahkâm kesilecek tonla şeyi olduğunu fark eden koridor, menteşelerini gıcırdattı. Rüzgâr havada asılı kalan cümleyi birkaç kez daha üfürdü. Biraz sağa bir miktar sola yalpalayarak çakıldı kelimeler. Kimse cevap vermedi. Zaman ilerlemiyor, insanlar konuşmuyordu. Eylemin sessiz versiyonuna dair hayali dövizler hazırlayan koridor nasıl bir çözüm bulacağını şaşırdı. Defalarca ana şahitlik etmişti. İlk kez bu kadar yaklaştığını hissettiği için heyecanlıydı. Akordeon misali uzayıp kısaldı. Kapıları eğilip büküldü, duvardaki saatin akrebi ve yelkovanı gerisingeri akışa geçti.”

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com