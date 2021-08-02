Fahrettin Altun ve Hasan Basri Yalçın'ın ortak kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yazar Hasan Basri Yalçın'ın ortak kaleme aldıkları Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi kitabı, terörizmi bütün boyutlarıyla açıklıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yazar-gazeteci Hasan Basri Yalçın'ın ortak kaleminden, 2017'de Seta Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan kitabı Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi adlı çalışma, terörü ve strajesini her yönüyle ortaya koyuyor.

FETÖ, PKK, DEAŞ, gibi küresel ve besleme terör örgütleri nasıl çalışıyor? Gerekli Lojistik ve maddi kaynakları neler? Nasıl hareket ediyorlar, nasıl çalışıyorlar? İşte iki yazarın çalışması bu ve buna benzer pek çok soruya cevap veriyor.

FETÖ Terör Örgütü, 15 Temmuz gecesi kanlı bir darbe girişiminde bulundu. PKK Terör Örgütü de 40 yıldır ülkemizin yakasından düşmüyor. Öte yandan, uluslararası güçlerden yardım ve cesaret alan DEAŞ da bu bileşimde yer alıyor.

Sayfa: 200

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YAKIN BAKIŞ

Fahrettin Altun ve Hasan Basri Yalçın'ın bu değerli çalışması, terör örgütlerinin amaçlarını ve ülkemiz üzerindeki emellerini derinlemesine işliyor. Üniversitelerde okutulması gereken bu kitap, güncel meselelere ilgi duyan herkesin okumasında fayda var.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

FARKLI BİR PERSPEKTİF

Bu kitap, küresel boyutta olan terör örgütlerine çok başka perspektiften bakıyor. geniş bakış açısıyla yazılan kitap birçok soruya kaynak niteliğinde. Dış güçlerin beslemesi olan, maşası haline gelen terör örgütlerin bilinmeyen yönlerini okuyacaksınız.

Hasan Basri Yalçın

İKİ YAZARIN DUYARLILIĞI

Her iki değerli akademisyen ve yazarın milli değerlerin yanında olduğu ve bu doğrultuda emek verdikleri bilinen bir gerçek.

Zaten bu kitap da böyle bir ihtiyaçtan ve gerçekten doğdu. İki birikimli ve donanımlı isimden ezberleri bozacak kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ederim.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com