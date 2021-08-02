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    Fahrettin Altun ve Hasan Basri Yalçın'ın ortak kitabı

    Fahrettin Altun ve Hasan Basri Yalçın'ın ortak kitabı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yazar Hasan Basri Yalçın'ın ortak kaleme aldıkları Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi kitabı, terörizmi bütün boyutlarıyla açıklıyor.
    • Özel İçerik
    • 02.08.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 13:47
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yazar-gazeteci Hasan Basri Yalçın'ın ortak kaleminden, 2017'de Seta Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan kitabı Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi adlı çalışma, terörü ve strajesini her yönüyle ortaya koyuyor.

    FETÖ, PKK, DEAŞ, gibi küresel ve besleme terör örgütleri nasıl çalışıyor? Gerekli Lojistik ve maddi kaynakları neler? Nasıl hareket ediyorlar, nasıl çalışıyorlar? İşte iki yazarın çalışması bu ve buna benzer pek çok soruya cevap veriyor.

    FETÖ Terör Örgütü, 15 Temmuz gecesi kanlı bir darbe girişiminde bulundu. PKK Terör Örgütü de 40 yıldır ülkemizin yakasından düşmüyor. Öte yandan, uluslararası güçlerden yardım ve cesaret alan DEAŞ da bu bileşimde yer alıyor.

    Fahrettin Altun ve Hasan Basri Yalçın ın ortak kitabı #1

    Sayfa: 200

    TERÖR ÖRGÜTLERİNE YAKIN BAKIŞ

    Fahrettin Altun ve Hasan Basri Yalçın'ın bu değerli çalışması, terör örgütlerinin amaçlarını ve ülkemiz üzerindeki emellerini derinlemesine işliyor. Üniversitelerde okutulması gereken bu kitap, güncel meselelere ilgi duyan herkesin okumasında fayda var.

    Fahrettin Altun ve Hasan Basri Yalçın ın ortak kitabı #2

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun

    FARKLI BİR PERSPEKTİF

    Bu kitap, küresel boyutta olan terör örgütlerine çok başka perspektiften bakıyor. geniş bakış açısıyla yazılan kitap birçok soruya kaynak niteliğinde. Dış güçlerin beslemesi olan, maşası haline gelen terör örgütlerin bilinmeyen yönlerini okuyacaksınız.

    Fahrettin Altun ve Hasan Basri Yalçın ın ortak kitabı #3

    Hasan Basri Yalçın

    İKİ YAZARIN DUYARLILIĞI

    Her iki değerli akademisyen ve yazarın milli değerlerin yanında olduğu ve bu doğrultuda emek verdikleri bilinen bir gerçek.

    Zaten bu kitap da böyle bir ihtiyaçtan ve gerçekten doğdu. İki birikimli ve donanımlı isimden ezberleri bozacak kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ederim.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişlim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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