Romancı Fakir Baykurt, yıllar önce verdiği söyleşide Türkiye'de objektif ve nitelikli eleştirinin zayıf olduğunu söyledi.

Türk edebiyatının köy edebiyatçısı daha doğrusu kırsal kesimdeki hikayeleri romanlaştıran, Yılanların Öcü gibi çok okunan kitaplara imza atan ve Köy Enstitüsü mezunu Fakir Baykurt; "Bizde nitelikli eleştiri zayıftır." değerledirmesini yıllar önce yapmış.

İşte o söyleşiden bir kesit...

"BİZDE DİKKATLİ ELEŞTİRİ ZAYIFTIR"

"Bizde dikkatli, objektif eleştiri zayıftır. Yetenekli eleştirmenler, giderek dergi çıkaran, yayınevi yöneten kişiler oldu. Alan her seferinde çok değişken genç adlara kaldı. Bugün de öyle. Ancak tek başına yetenek insanı başarıya ulaştırmaz. Özellikle genç eleştirmenlerin yararı kadar, okurlara zararı da var. Genç adam kesip atıyor. Hoşgörüsü sınırlı. Esnek olamıyor. Ayaküstü değerlendirmelerden kaçınamıyor. Bir eleştirmen, kanıtlarını açıklamadan konuşmasa iyi olur. Yapıt gibi eleştiri de emek ürünü olmalı. Basılmış kitaplarım yeniden basılma olanağına kavuştuğu zaman, o kitapları yeniden işleyerek iki kez elden geçirdiğim olur."





"TÜRKİYE'DE ANLATMA ZORLUĞU ÇEKİYORUM"

"Bugün on baskı yapmış kitabım, abartmıyorum, en az yirmi kez yazılmış demektir. Kimi arkadaşlar, herhalde yeteneklerinin üstün olmasından ötürü, kâğıdı makineye takar, çalatuş yazıp bitirip basıma verirler. Böyle bir yöntemi uygulamaya kalktığımı düşününce tüylerim ürperir. İki yıl önce Batı Berlin’de Alman yazarlarıyla bir masanın çevresinde çay içmeye toplandık. Aramızda bir de Sovyet şairi vardı. Bu yöntemimi anlattım. Alman arkadaşlar, "Deli misin; böyle yapacağına otur yeni kitap yaz, vaktine yazık değil mi?" dediler. Anlamayana anlatmak zordur; anlatamadım. Türkiye’de anlatma zorluğu da çekiyorum."

Ergül Tosun

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