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    Fakir Baykurt Roman Ödülü için geri sayım devam ediyor

    Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün dosya müracaat başvuruları, 14 Mart 2022 tarihinde sona erecek.
    • ANKA
    • 24.02.2022 - 09:45
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    Fakir Baykurt Roman Ödülü için geri sayım devam ediyor

    Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün dosya müracaat başvuruları için geri sayım sürüyor. Seçici kurul üyeliğini Adnan Binyazar, Bahri Karaduman, Hidayet Karakuş, Işık Baykurt ve Öner Yağcı’nın yaptığı roman ödülü için başvurular, 14 Mart 2022 tarihinde sona erecek.

    Fakir Baykurt Roman Ödülü için geri sayım devam ediyor #1

    ÖDÜLE DAVET

    Fakir Baykurt Roman ödülüne gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Edebiyatımızın duayen isimlerinden Fakir Baykurt anısına üçüncüsünü düzenlediğimiz roman ödülüne gösterilen ilginin her geçen yıl daha da artması bizleri motive ediyor. İlk iki yılda olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel ve sürükleyici eserlerin ortaya çıkacağına canı gönülden inanıyorum. Edebiyatımıza yeni bir soluk kazandırmak isteyen tüm yazarlarımızı roman ödülümüze katılım göstermeye davet ediyorum" dedi.


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