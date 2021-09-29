Falın ve kehanetin ötesine bir yolculuk: Ezoterik Tarot

Falın ve kehanetin ötesine bir yolculuk: Ezoterik Tarot

Batı ezoterizminin en önemli sembolik formlarından birini temsil eden tarot, en yalın anlamı ile 78 karttan oluşan ve her kartında farklı semboller olan bir destedir.

Tarot’un ezoterizmdeki önemi, bir Liber Mutus yani yazısız bir kitap olarak, kadim öğretilerin hatta mitolojik yolculukların sembolik bir ifadesi olmasıdır. Tuğba Erşen’in yazdığı Destek Yayınları’ndan çıkan Ezoterik Tarot kitabıyla her bir tarot kartının derin anlamlarını öğrenmekle kalmayıp, kendi içinizde bir yolculuğa da çıkacaksınız.

Kadim öğretilerin hatta mitolojik yolculukların sembolik bir ifadesidir. Fal ya da kehanetten ibaret bir araç değildir. Batı ezoterizminin en önemli sembolik formlarından biridir.

Bu kitap falla değil, sayısız olasılıkla dolu kaderleri okuyabilmeniz için lazım gelen alfabeyle tanıştıracak sizi.

22+56 kart insana kim olduğunu anlaması yolunda ipucu verir. Hayatımız boyunca çeşitli deneyimlerden geçerek ilerleyişimiz gibi Tarot kartlarının içine girdikçe ve onları tanıdıkça kendimizle ilgili yeni keşiflere çıkarız.

SERT KARARLAR ALAN BİR İMPARATOR

Bazen iş yerinde sert kararlar alan bir imparator, bazen evimizde duygusal bir imparatoriçe oluruz, zaman zaman bir yerlerde takılırız ve “Kader Çarkı'nın döngüsünden çıkamadığımızı hissederiz.

Tıpkı 'Kule' kartındaki gibi dünya başımıza yıkılır ve 'Güneş'in doğuşuyla yıkıntılar arasından sağlam bir bina inşa ederiz. Sonunda döngüleri tamamlayıp yeniden başlarız.

Sayfa: 280

YAZAR HAKKINDA

İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve liseyi Üsküdar Anadolu Lisesi’nde bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi’nde yüzde 100 Başarı Bursu ile Makine Mühendisliği lisans programını tamamladı. Esslingen Üniversitesi’ndeki Otomotiv Dizayn Mühendisliği üzerine yüksek lisansını yaparken çalışmaya başladığı çokuluslu şirketlerde çeşitli görevler üstlendi. Marmara Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programını bitirdi. Sunuculuk-spikerlik ve profesyonel koçluk eğitimlerini tamamladı. Regresyon Uzmanlığı Eğitimi aldı ve aynı zamanda Dünya Regresyon Uzmanları Birliği (EARth) üyesidir. Kadim uygarlıkların terapi yöntemleri ve Carl Gustav Jung’un kuramları ile ilgili araştırmalar yapmış, çeşitli gruplara katılmış ve Leo Rutherford’un öğrencisi olmuştur. Halen Sosyoloji Bölümü Lisans öğrencisidir. Çeşitli kurumlarda seminerler ve eğitimler vermektedir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com