Fantastik edebiyatın kült serisi: Ateş ve Bedel Saygın Ersin, Zülfikar'ın Hükmü ve Erbain Fırtınası'nın ardından Ateş ve Bedel'de bu toprakların kadim efsanelerini fısıldamaya devam ediyor, yarattığı evrenle ilham veriyor, zamanı ve coğrafyayı aşan ustalığıyla büyülüyor.

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Saygın Ersin'in kaleminden Yedi Kartal Efsanesi serisinin uzun yıllardır beklenen üçüncü kitabı Ateş ve Bedel bu ay okurlarıyla buluşuyor. April Yayıncılık fantastik edebiyatımızın usta ismi Saygın Ersin imzalı Ateş ve Bedel'i Murat Yılmaz'ın imza attığı kapak tasarımıyla yayınlıyor.

Huzurlarınızda 20'den fazla dile çevrilen Pir-i Lezzet'in yazarından fantastik edebiyatımızın kült serisi Yedi Kartal Efsanesi'nin üçüncü romanı Ateş ve Bedel.

Zülfikar'ın Hükmü ve Erbain Fırtınası ile başlayan macera yeni kitapta hız kesmeden sürüyor, Saygın Ersin bir kez daha bu toprakların söylencelerini, kadim efsanelerini ustalıklı diliyle günümüz okurlarına nefes nefese bir romanda anlatıyor.

Kadim krallıklar

Nam-ı diğer “Yediler”, “Lokman Hekim’in Kartalları”, dört elementi ve etraflarındaki bilcümle nesneyi şekillendirip eğip büken "Ustalar” ile hayal gücünün sınırlarını aşan bir modern klasik Yedi Kartal Efsanesi. Ateş ve Bedel, Lokman Hekim’den gizli devlet kurumlarına, Geceli namlı vampirlerden farklı diyarın kadim krallıklarına pek çok efsaneyle örülü.

Dahası Saygın Ersin, Yedi Kartal evreninde konuşulan kadim bir lisanın örtüsünü yavaşça kaldırıp bize yeni bir dil armağan ediyor:

Ateş dili...

Pek çok dile çevrilen kitap

Tüm dünyada 20'den fazla dile çevrilen Pir-i Lezzet ile geniş bir okur kitlesine ulaşan Saygın Ersin'in kült serisi Yedi Kartal Efsanesi, tüm kitapçılarda. Serinin ilk iki kitabı Zülfikar'ın Hükmü ve Erbain Fırtınası da yeni baskılarıyla okurlarını bekliyor.

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