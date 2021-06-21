Farklı bir ejderha hikayesi, Ejderhanın Bulutları

Ejderha Bora’nın farklı olmanın güzelliklerine dair naif hikâyesi Ejderhanın Bulutları, hep kitap logosu ile raflarda yerini aldı.

Chiara Lorenzoni’in kaleme aldığı, Sema Savaş’ın çevirmenliğini yaptığı Ejderhanın Bulutları, nazik ejderha Bora’nın farklılıklarla dolu hikâyesi ile minik okurlarını karşılıyor. Bora her gün nehir kıyısına oturur ve gökyüzündeki bulutları seyreder.

Bir gün Bora, bir ağacın dalları arasına sıkışmış küçük bir bulut bulur. Bora’nın kardeşleri ateş püskürtme konusunda son derece başarılıdır. Oysa Bora ne kadar denese de burun deliklerinden incecik bir duman bile çıkaramaz.

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ÇOCUKLAR İÇİN YAZILDI

O gülmeyi ve bulutları izlemeyi sever. Ama belki de farklı biri olmanın da güzellikleri vardır... 6 yaş ve üstü çocuklara hitap eden kitapta okumayı kolaylaştıran ve özellikle çocuklar için tasarlanmış Sassoon yazı karakterinden yararlanılıyor.

YAZIYLA İLK YAKINLAŞMA

Bu yazı karakteri çocuklara sadece okumak konusunda değil, aynı zamanda onların yazıyla ilk yakınlaşmalarında da kolaylık sağlıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com