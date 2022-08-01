Farklı bir yüzleşme deneyimi: Vahşi Hayvanlara İnanmak

Vahşi Hayvanlara İnanmak, hayvanda ötekilik gören natüralizmden son derece uzak, insan ve insan dışı olanın diyaloğu üzerine bir tanıklık.

Antropolojik bir araştırma için ormanın derinliklerinde, doğayla mümkün olduğunca iç içe yaşayan anlatıcı, 25 Ağustos 2015'te, Rusya'nın Kamçatka bölgesinde bir ayıyla karşı karşıya gelir ve iki dünya arasındaki sınırlar çöker.

Bu karşılaşma ondan yüzünün yarısını almakla kalmaz, efsane gerçekle, geçmiş şimdiki zamanla buluşur. Bölge halkı için o artık bir "miedka", yani iki dünya arasında yaşayan yarı insan yarı ayıdır.

Farklı bir yüzleşme

Kuzey Kutbu halkları konusunda uzman bir antropolog olan Nastassja Martin, yüzünü paramparça eden ayının saldırısından kurtulduktan sonra geçirdiği dönüşümü anlattığı bu sıra dışı kitapta, hayvanda ötekilik gören natüralizmden son derece uzak, farklı bir yüzleşme deneyimi sunuyor.

Sayfa: 120

Kitap için ne dediler

"Martin rasyonel düşünceyle tanımlanmaya çalışılan, insan ile insandışının diyalog kurduğu belirsiz alanları soruşturuyor."

Le Monde