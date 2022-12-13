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    Farklı nesiller ve farklı kültürler arasında lezzetli bir köprü: Köklere Dönüş

    Ağzımızı saran tatlar, kapıdan taşan kokular, içeriden gelen kızartma sesi, en sevdiğimiz reçelin kâsede parıldayan rengi, çıtır çıtır bir börek, lezzetlerin iç içe geçtiği sofralar…
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:28
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    Farklı nesiller ve farklı kültürler arasında lezzetli bir köprü: Köklere Dönüş

    Yemek, tüm duyulara birden hitap etmekle kalmıyor, insanları sofra başında birleştiriyor, hikâyeleri nesilden nesile taşıyor. Bu yüzden kimi zaman çok sevdiğimiz bir aile üyesinin tarifini yaparken duygulanıyoruz, kimi zamansa ailenin genç üyelerine tarifleri aktaran biz oluyoruz. Çünkü yemek aynı zamanda hatıraları, kimliğimizi ve kültürü yaşatmanın bir yolu, biliyoruz…

    Lian Penso Benbasat da birbirinden kıymetli aile yadigârı tariflerin kaybolmaması için kayıt altına alınmasının gerektiğini fark ederek mutfağa girmiş, girmekle kalmayıp başkalarının mutfaklarına konuk olmuş bir yemek araştırmacısı.

    Değerli tarifler kitabı

    Onun üç yıldır sürdürdüğü projesinin sonucunda topladığı bu değerli tarifler şimdi Köklere Dönüş: Nesilden Nesile Geçen Yemekler'de bir araya geliyor, hem farklı nesiller hem de farklı kültürler arasında köprüler inşa ediyor.

    Farklı nesiller ve farklı kültürler arasında lezzetli bir köprü: Köklere Dönüş #1

    Sayfa: 120

    Nesilden nesile geçen reçeteler

    Üstelik bu kitaptaki tüm tarifler evde yapılabilir, zira birbirinden ünlü şeflerden elinin lezzetiyle nam salanlara, herkes kendi evinde pişen, ailesinde nesilden nesile geçen reçeteleri paylaşıyor.

    Farklı nesiller ve farklı kültürler arasında lezzetli bir köprü: Köklere Dönüş #2

    Lezzet sofrası

    Girit'ten Antakya'ya, Mardin'den Kafkaslar'a bizi mutfak mutfak gezdiren; Türk, Rum, Çerkes, Yahudi, Arnavut, Ermeni, Süryani kültürü gibi bu ülkenin gastronomisinde iz bırakan birçok kültürün tarifini bir araya getiren Köklere Dönüş, hem yer verdiği aile hikâyeleri hem de insanın içine sıcaklık yayan tarifleriyle okurken size kalabalık bir aile sofrasını paylaşıyormuşsunuz gibi hissettirecek.


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