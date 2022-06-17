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    Fatma Çelenk, Bildiğin Gibi Değil kitabını tanıttı

    Yazar Fatma Çelenk, Bildiğin Gibi Değil adlı ilk kitabını okurlarına tanıttı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 11:30
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    Fatma Çelenk, Bildiğin Gibi Değil kitabını tanıttı

    Topluma yönelik tasarladığı sosyal sorumluluk projeleriyle yurtiçi ve yurtdışında birçok ödülün sahibi de olan Fatma Çelenk, Mona’dan çıkan ilk kitabının merkezine aşkı, hayatı, kabullenişleri alıyor.

    Türkiye’nin ekonomik ve siyasal mücadelelerle biçimlenen son elli yılını günümüze bağlayarak sade ve akıcı bir dille anlatan Çelenk, darbeler ve kaybedişler arasında geçen sıradan hayatlara okuru ortak ediyor.

    Fatma Çelenk’in ilk kitap heyecanı gözlerden kaçmazken davete siyaset, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

    Fatma Çelenk, Bildiğin Gibi Değil kitabını tanıttı #1

    Çok sayıda davetli katıldı

    Davetliler arasında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin bulunurken; Soner Yalçın, Kürşat Başar, Nasuh Mahruki, Makbule Cengiz gibi yazarların yanı sıra, Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Feyha Çelenk, Yıldız Kültür, Serpil Tamur ve Murat Karasu gibi tecrübeli isimler göze çarptı. Tanıtımda Sanatçı Ali Düşenkalkar’ın sesinden kitaptan bir bölüm okuması gerçekleştirildi.


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