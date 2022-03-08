Felsefe kitaplığı üç yeni kitapla genişliyor

Çağımız ve Thomas Hobbes, Adaletsizliğin Veçheleri ve Presokratik Felsefeye Giriş kitapları, felsefe okurlarına hitap ediyor.

Çağımız ve Thomas Hobbes, Nebi Mehdiyev çevirisiyle Judith Shklar’ın Adaletsizliğin Veçheleri, İlhan Burak Tüzün çevirisiyle André Laks’ın “Presokratik Felsefeye Giriş yayınlandı.

Carl Schmitt’in, Leo Strauss’un, Pierre Manent’ın, Jacques Derrida’nın, Max Horkheimer’ın, Franz Neumann’ın Hobbes okumalarına dair yaklaşımların yer aldığı Çağımız ve Thomas Hobbes, okurlara Hobbes metinlerinde çağımızın krizlerini yeniden düşünmeyi vaat ediyor.

Akademisyen-yazarlar M. Ertan Kardeş, Funda Günsoy, Kurtul Gülenç, Özgür Emrah Gürel, Cengiz Çakmak, Tacettin Ertuğrul, Serpil Tunç-Ütebay, Eylem Yolsal-Murteza’nın yazılarından oluşan kitap politik felsefe alanında önemli bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Felsefe ve politik teori alanında 20. yüzyılın ikinci yarısında önemli bir yere sahip felsefe ve politik teori alanında 20. yüzyılın ikinci yarısında önemli bir yere sahip olan Judith Shklar’ın en önemli eserleri arasında sayılan “Adaletsizliğin Veçheleri” adalet sorununu, edebiyattan politik teoriye, felsefeden görsel sanatlara uzanan özgün bir bakış açısıyla inceliyor.

YENİ BAKIŞ AÇISI

Antik Yunan Felsefesi’nin önemli uzmanlarından Andre Laks, “Presokratik Felsefeye Giriş adlı eserinde felsefe tarihi okumalarında yaygın kabul gören Presokratik felsefe dönemlendirmesini önde gelen figürlerinin felsefi yaklaşımları üzerinden tartışmaya açıyor.

Presokratik Felsefe'ye ve bu alanda üretilmiş düşünce birikimine dair ayrıntılı bir resim veren yazar, Erken Dönem Yunan Felsefesi okuması yapmak isteyenlere ufuk açıcı bir kaynak sunuyor.





ÇAĞIMIZ VE THOMAS HOBBES

"Bir klasik herkesin okumuş olmayı istediği ve kimsenin okumak istemediği şeydir." Mark Twain’in bu sözü Thomas Hobbes yapıtı için de bir şey anlatmaktadır.

Thomas Hobbes hemen hemen birçok felsefe tarihi ve “politik teori” el kitabında adı geçen, Leviathan’ıyla özetlenen başlıca filozoflardan bir tanesidir. Herkes Leviathan’da anlatılanları bilir! Nereden bilir?

Lisans eğitiminde hatta belki lise ders kitaplarında– Leviathan’da anlatılanları anlatan bir anlatıcı hep olmuştur.

Bu sayede konularına ve tezlerine en hâkim olunduğu düşünülen isim olarak Thomas Hobbes, birçok çalışmada da başka birçok şeyi anlatmanın referans noktası olarak kullanılır.

ADALETSİZLİĞİN VEHÇELERİ

"Başkalarının başına gelenleri adaletsizlikten ziyade bir talihsizlik olarak görmek her zaman daha kolay olacaktır. Bir tek mağdurlar bu tutumu bazen benimsemezler. Ancak hepimizin potansiyel mağdurlar olduğunu hatırlarsak o zaman meselenin ciddiyetini kavrar ve sadece adalet konusunu değil, alışılageldik bir girişim olmasa bile, adaletsizlik konusunu derinlemesine incelemeye karar verebiliriz."





PRESOKRATİK FELSEFEYE GİRİŞ

"Presokratikler etrafında dönen tartışmaları anlamak için, genel kabule uyarak fakat (küçük harfle ve tireyle) “pre-sokratikler” denmesini önerdiğim ve böylece şekillenmesine katkıda bulundukları ama kendilerini bütünüyle kapsamayan tarihyazımı kategorisinden ayırt edilebilen, antik presokratiklere kadar gitmek kaçınılmazdır. Antik “pre-sokratikler”in su götürmez benzerlikleri onları modern Presokratiklerimizin doğal selefleri yapmışsa da özellikle birbiri ardına giriştikleri meselelerin doğası göz önüne alındığında, aralarındaki ayrımlar da bir o kadar önemlidir."