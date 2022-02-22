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    Felsefe okumaları için: Filozofun Takım Çantası

    Felsefede kullanılan kavramsal araçlar üzerine iyi bir referans çalışması arayan okurlar için hazırlanan Filozofun Takım Çantası kitabı...
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 11:21
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    Felsefe okumaları için: Filozofun Takım Çantası

    Filozofun Takım Çantası kitabı okuyucusuna nelerin doğru olduğu hakkında bilgi vermez, neyin yanlış olduğunu anlatır. Yazar Julian Baggini ve Prof. Peter Fosl, soruların nasıl doğru bir şekilde çerçeveleneceğini ve sorulacağını, belki de kendi başınıza öğrenmenin temel yollarını anlatıyor.

    Tartışma araçlarına giriş niteliği taşıyan bu kitap, felsefeyi bir hobi olarak gören ve başlangıç seviyesinde ilgi duyan okurların mutlaka okuması gereken bir eserdir.

    Çoğumuz felsefeyi zor, karmaşık ve anlaşılmaz buluruz. Belki de böyle düşünmemizin sebebi, doğru kitapla bugüne dek karşılaşmamamızdır.

    Peki analitik ve felsefi becerilerinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz tüm aletlerin bir arada bulunduğu, kullanışlı bir takım çantasına sahip olacağınızı söylesek...

    KAPSAMLI BİR ÖĞRETİ

    İngiliz yazar ve filozof Julian Baggini ve Amerikalı felsefe profesörü Peter Fosl; felsefi düşünmeye katkı sağlayan yöntemlerin, yüzlerce terimin ve temelden ileri düzeye kadar birçok kavramsal açıklamanın da içinde olduğu bir felsefi takım çantası sunuyor.

    Okuyuculara doğru ya da yanlış bir iddiada bulunan öncüllerini nasıl ortaya koyacaklarını, bunları nasıl kanıtlayıp sonuçlar çıkaracaklarını ve net bir argüman yoluyla nasıl parçalarına ayırıp test edeceklerini kapsamlı bir şekilde öğretiyor.

    Felsefe okumaları için: Filozofun Takım Çantası #1

    ÖNEMLİ KAYNAK ÖZELLİĞİ

    Felsefe öğrencileri ve meraklıları, felsefeye nereden başlayacağını bilmeyenler ve düşünme becerilerini geliştirmek isteyenler için hazırlanmış Filozofun Takım Çantası, ömür boyu kullanabileceğiniz çok yönlü bir kaynak.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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