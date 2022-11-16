Felsefenin duayen ismi İoanna Kuçuradi'den felsefe meraklılarına davet

Felsefenin duayen ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, tüm felsefe meraklılarını Selçuk'ta düzenlenecek Herakleitos Felsefe Günleri'ne davet etti.

"Niçin Felsefe?” teması ve "Geçmişi Hisset Geleceği Keşfet" sloganı ile Selçuk'ta ikincisi düzenlenecek olan Herakleitos Felsefe Günleri, 17 Kasım Selçuk Efes Kent Belleğinde başlıyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapacak olan çağımızın en önemli kadın filozoflarından Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, bir video yayınlayarak tüm ilgilileri 2 bin 500 yıl önce Efes'te yaşamış olan Filozof Herakleitos adına düzenlenecek Herakleitos Felsefe Günleri'ne davet etti.

Felese severlere davat

Yayınladığı videoda Dünya Felsefe Günü'nün bu yıl Herakleitos'un memleketi Selçuk'ta kutlanacağını belirten Kuçuradi, "Bu yıl Dünya Felsefe Günü'nü kutlamaya başlamanın 20. yılı. Türkiye'de bugünün ilk büyük kutlamasını Harran'da yapmıştık. Bu yıl da Selçuk halkı ile birlikte Herakleitos'un memleketinde yapacağız. Zaman içinde nelerin değiştiğine, nelerin değişmediğine bir göz atacağız, felsefenin ne işe yaradığını görmeye çalışacağız. 17 Kasım Perşembe günü görüşmek üzere" dedi.

Herkesin katılımına açık olacak

İHA'da yer alan habere göre; Herakleitos Felsefe Günleri'nin ikincisi; Türkiye Felsefe Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının Selçuk Belediyesi ile işbirliği sonucu düzenlenecek.

"Geçmişi hisset geleceği keşfet" sloganıyla 17- 18- 19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Herakleitos Felsefe Günleri II çerçevesinde düzenlenen tüm seminerler ücretsiz olup tüm ilgililerinin katılımına açık olacak.