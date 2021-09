Fİlozof Federico Campagna'nın Teknik ve Büyü: Gerçekliğin Yeniden İnşası kitabı

VakıfBank Kültür Yayınları, İtalyan filozof Federico Campagna'nın “Teknik ve Büyü: Gerçekliğin Yeniden İnşası eserini yayınlıyor. Kitapta, modern dünyanın gerçekliği irdeleniyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) felsefe kitaplığı genişlemeye devam ediyor. Genç kuşak filozoflar arasında öne çıkan İtalyan Federico Campagna’nın “Teknik ve Büyü: Gerçekliğin Yeniden İnşası” kitabı, okurla buluşuyor.

Metafizik, felsefe, fizik ve zaman arasındaki ilişkiyi modellemeye çalışan Campagna, okurları yeni olasılıklar yelpazesinin ortaya çıkmasına izin verecek yeni gerçeklik ilkelerini hayal etmeye davet ediyor. Barış Arpaç’ın çevirisiyle ilk kez Türkçeye kazandırılan kitap, yaşamın çıkmaz sokaklarından çıkış yolunun güncel siyaset ya da ekonomi odaklı tartışmalar yerine çok daha derinlerde yattığına işaret ediyor.

VAROLUŞÇU FELSEFE

Yazar Campagna; varoluşçu felsefenin kurucularından biri olarak bilinen Alman filozof Martin Heidegger, 20’nci yüzyılın en eklektik Alman yazarlarından biri olan Ernst Jüng, ilk bireyci anarşist ve Karl Marx’ın rakibi olan Max Stirner’in felsefelerinden, felsefi şiirin çok yönlü dehası Fernando Pessoa’nın dizelerine, Advaite Vedanta, Bhartrhari, İbnü’l-Arabî, Şihabettin Sühreverdî ve Pers filozof Molla Sadra’ya uzanan pek çok ismin ardından bıraktığı düşünsel mirasa değinerek okurların zihninde yeni kapılar aralıyor.

GERÇEKLİĞİN DEĞİŞEN PARAMETRELERİ

Alternatif bir gerçeklik sistemi sunan “Teknik ve Büyü: Gerçekliğin Yeniden İnşası”, “Tekniğin Dünyası”, “Tekniğin Kozmogonisi”, “Büyünün Kozmogonisi” ve “Büyünün Dünyası” başlıklı dört bölümden oluşuyor. "Değişimin imkânsız görünmesi, teknik olarak imkânsız olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Hayal gücünün, eylemin hatta sadece hayatın ya da mutluluğun imkânsız görünmesi, imkânsız olmalarından kaynaklanıyor olabilir mi? Özünde bu iki soru da çağımızın kültürel/sosyal/politik/ekonomik değerlerinin dayanağı olan gerçekliğimizin bir unsuruna işaret eder" diyen Federico Campagna, özgün felsefi eserinde dünyayı değiştirmek isteyenlerin, ilk önce onun dayandığı gerçeklik kavramını değiştirmek zorunda olduğunu hatırlatıyor.





FEDERİCO CAMPANA KİMDİR

1984 yılında İtalya’da doğan Federico Campagna, Royal College of Art ve Goldsmiths College’de öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışmalarında nihilizmin ortaya koyduğu metafizik ve etik zorluklara ilişkin felsefi bir çıkış noktası geliştirmeye odaklanan Campagna’nın eserlerinden bazıları şunlardır: What We Are Fighting For: A Radical Collective Manifesto (2012), The Last Night: Antiwork, Atheism Adventure (2013), Prophetic Culture - Recreation For Adolescents (2021)

