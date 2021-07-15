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    Filozof Slavoj Zizek’in Evrensel İstisna kitabı raflarda

    Slovenyalı Slavoj Zizek‘in Evrensel İstisna-Radikal Siyaset Okumaları kitabı Monokl Yayınları’ndan yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2021 - 11:53
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    Filozof Slavoj Zizek’in Evrensel İstisna kitabı raflarda

    Günümüzün en önemli filozofu Slavoj Zizek, Evrensel İstisna’da güncel siyasi olaylar üzerinden yeni bir siyasi ufuk oluşturuyor.

    3. Yol olarak da adlandırılan bu siyasi-felsefi tavır kapitalizm karşıtlığına bildiklerimizden farklı bir soluk getiriyor. Zizek, kapitalizm karşısında konumlanırken her kapitalizm-karşıtlığının da iyi olmadığı noktasında ısrar ediyor.

    Filozof Slavoj Zizek’in Evrensel İstisna kitabı raflarda #1

    POSTMODERNİZM

    "Bugün tanık olduğumuz şey, postmodern kapitalizme tanımını veren özellik, deneyimimizin doğrudan metalaşmasıdır: pazarda satın aldığımız şey sahip olmak istediğimiz ürünler (maddi nesneler) olmaktan çıkıp hayat deneyimleri haline geliyor gitgide –cinsellik, yemek, iletişim, kültürel tüketim, belli bir hayat tarzına katılım deneyimleri. Bu tür deneyimler için aksesuar görevi gören maddi nesneler bizi esas deneyim metasını satın almaya ayartmak için bedavaya sunuluyor gitgide (bir yıllık taahhüt verdiğimiz takdirde bedava verilen cep telefonları örneğin.)"

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