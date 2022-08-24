Finlandiya'dan Japonya'ya eğitimde ülkelerin başarı sırları Dahiler Ülkesi kitabında

Öğretmen, eğitim araştırmacısı ve uluslararası eğitim danışmanı Lucy Crehan’ın büyük bir atılım niteliğindeki kitabı Dâhiler Ülkesi: Finlandiya’dan Japonya’ya Eğitimde Dünya Devlerinin Başarı Sırları.

Eğitim ve kültürün birlikte nasıl etkili bir şekilde çalıştığının en iyi örneklerini keşfetmek için dünya çapında yaptığı yolculuğunu kaleme alan Lucy Crehan, okul sistemlerinin uluslararası kıyaslamasına insan hikâyelerini de dahil ederek dikkat çekici ve özgün bir çalışmaya imza atıyor. Dâhiler Ülkesi, eğitimin nasıl iyileştirilebileceğiyle ilgilenen herkesin okuması gereken bir kitap…

Dâhiler Ülkesi, Lucy Crehan’ın dünya çapındaki yolculuğunu belgeliyor; deneyimlerinipolitika, tarih, psikoloji ve kültür araştırmalarıyla bir araya getirerek bu ülkelerden neleröğrenebileceğimize dair kapsamlı yeni bilgiler sunuyor.

Başarının bedeli

Crehan, dikkat çekici kitabında"Bu ülkeler yüksek puanlara nasıl ulaşıyor? Başkaları onlardan ne öğrenebilir? Ve bubaşarının bedeli nedir?" gibi sorulara yanıt arıyor.