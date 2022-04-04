Petrol
105.53
1.09%
Euro
16.23
0.07%
Dolar
14.71
0.16%
Altın
912.73
0.39%
Borsa
2272
0.89%
Bitcoin
679.985
-0.32%
BTXN Coin
35.00
-1.04%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Fırat Ekspresi'nde kitap okuma etkinliği yapıldı

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Kütüphane Haftası dolayısıyla trende kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
    • AA
    • 04.04.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fırat Ekspresi'nde kitap okuma etkinliği yapıldı

    Türkiye'de öğrencilere ve velilere kitap sevgisini kazandırmak için farklı etkinlikler yapılmaya devam ediliyor.

    Bunlardan biri de Malatya'nın Doğanyol ilçesinde gerçekleşti. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla trende kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

    İlçe merkezinde Fırat Ekspresi trenine binen öğrenci, öğretmen ve veliler, kitap okuyarak 30 kilometre gittikten sonra Kapıdere İstasyonu'nda indi.

    Fırat Ekspresi nde kitap okuma etkinliği yapıldı #1

    Fırat Ekspresi nde kitap okuma etkinliği yapıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Van Gaal prostat kanserine yakalandı
    Dünyadan futbol

    Van Gaal prostat kanserine yakalandı

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Adana'da borç kavgasında bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı
    3. Sayfa

    Adana'da borç kavgasında bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

    Görüş Bildir