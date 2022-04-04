Fırat Ekspresi'nde kitap okuma etkinliği yapıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Kütüphane Haftası dolayısıyla trende kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'de öğrencilere ve velilere kitap sevgisini kazandırmak için farklı etkinlikler yapılmaya devam ediliyor.

Bunlardan biri de Malatya'nın Doğanyol ilçesinde gerçekleşti. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla trende kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde Fırat Ekspresi trenine binen öğrenci, öğretmen ve veliler, kitap okuyarak 30 kilometre gittikten sonra Kapıdere İstasyonu'nda indi.