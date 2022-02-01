Firdevs Ev'in yeni öykü kitabı: Tavana Bak

Genç yazar Firdevs Ev'in “Tavana Bak" kitabı biraz da ötekiyle kurduğumuz ilişkilenme biçimleri üzerine düşünen metinlerden oluşuyor.

Kuş kusan kadınlar, yumurtadan çıkan çocuklar, kelimeleri tükenen bir dil ve sinestezik bir çeviri denemesi... Firdevs Ev’in, İthaki Yayınları etiketiyle 2 Şubat’ta okurla buluşacak olan ilk öykü kitabı “Tavana Bak”, dört bölümden oluşuyor.

Topluluk olmanın facialarına odaklanan Çoğalma; yoksunluğa ve ıssızlığa merakla bakan Eksilme; köprüler kurma telaşında Denklik ve absürtlüğü kucaklamayı deneyen Döngü.

Büyülü gerçekçi öğelerin ağırlığını hissettirdiği kitap, tavana bakarken fısıltıyla anlatılacak tekinsiz ve oyuncu öyküler bulmayı hedefliyor.

KİTAP BÖLÜMLERİ

Çoğalma:

temalarını üremeden ve “fazlalıklardan” alıyor. Kimi zaman kendi istekleriyle kimi zamansaistemsizce artan, bölünen, çoğalan karakterler, çoğulluğun getirdiği ötekilerle karşı karşıya kalıyor. Doğurmanın bambaşka biçimleri ve topluluk olmanın faciaları bu bölümün izlekleri arasında.

Eksilme: Eksilme ise tam aksine ortadan yok olan şeylere, kayıplara ve yoksun olduklarımızın bıraktığı boşluğadeğiniyor. Issızlık, mesafe ve bu mesafeyi yok etme çabamız, ötekinden bir ses almak uğruna gözealacaklarımız bu bölümü doldurmayı deniyor.

Denklik: Arınma ve kaosta denge arama çabasına dair bir bölüm. Bu bölüm, biçimsel denemelerledenkliği yakalamayı hedeflediği kadar biçimdeki arayışın absürtlüğünü kabul etmeyi de ihmal etmiyor.

Döngü: Odağına tekerrürü koyan; geçmişi, içinde bulunduğumuz ânı ve geleceği birbirine bağlarkenkahkahalarla etrafı yıkan tüm canavarları kucaklamayı deneyen bir bölüm.