Fısıltılar arasında yeşeren öyküler: Birtakım Fısıltılar

Özlem Çadırcı tarafından kaleme alınan on öykünün yer aldığı Birtakım Fısıltılar, Tara Kitap etiketiyle yayınlandı.

Doğumun ölümle, günün geceyle, masumiyetin tecrübeyle lekelendiği bir düzende, insanoğlunun defolarının, zaaflarının, karanlık taraflarının olması niçin kabul görmüyor? Tek haklı, en doğru, eşsiz bilge olmak mı yoksa hiçliğini kabullenmek mi erdem?

Birtakım Fısıltılar’ın sayfalarında tanışacağınız karakterler tüm bu soruların cevaplarını Özdemir Asaf’ın Çağrışımlar şiirinden alınan ilhamla yazılan öykülerde bulmaya çalışıyor.

DÜNYAMIZA KARIŞAN ÖYKÜLER

Ulusal televizyon kanallarının yanı sıra dijital platformlarda yayınlanan projelerin hikâye yazarlığı ile senaristliğini üstlenen Özlem Çadırcı tarafından kaleme alınan kitapta, hemen her mahallede duyulan fısıltılar, bu kez usulca on öykü arasında dolanıyor; dile dökülemeyen duygulardan, çocukluk travmalarının açtığı derin yaralara, ölümün kıyısında gezinen kararlardan, acıyla söylenen sözlere dönüşüp dünyamıza karışıyor.

Özlem Çadırcı

İLK KİTAP

Birtakım Fısıltılar, yaşamın sert yüzüne, aşkın farklı hallerine, ölümle yaşam arasındaki ince çizgi ile onarılmaz aile sırlarına açılan bir pencereden ulaşıp okuru sarmalayan bir ilk kitap.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com