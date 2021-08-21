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- Fısıltılar arasında yeşeren öyküler: Birtakım Fısıltılar
Fısıltılar arasında yeşeren öyküler: Birtakım Fısıltılar
- Haber Merkezi
- 21.08.2021 - 14:42
Doğumun ölümle, günün geceyle, masumiyetin tecrübeyle lekelendiği bir düzende, insanoğlunun defolarının, zaaflarının, karanlık taraflarının olması niçin kabul görmüyor? Tek haklı, en doğru, eşsiz bilge olmak mı yoksa hiçliğini kabullenmek mi erdem?
Birtakım Fısıltılar’ın sayfalarında tanışacağınız karakterler tüm bu soruların cevaplarını Özdemir Asaf’ın Çağrışımlar şiirinden alınan ilhamla yazılan öykülerde bulmaya çalışıyor.
DÜNYAMIZA KARIŞAN ÖYKÜLER
Ulusal televizyon kanallarının yanı sıra dijital platformlarda yayınlanan projelerin hikâye yazarlığı ile senaristliğini üstlenen Özlem Çadırcı tarafından kaleme alınan kitapta, hemen her mahallede duyulan fısıltılar, bu kez usulca on öykü arasında dolanıyor; dile dökülemeyen duygulardan, çocukluk travmalarının açtığı derin yaralara, ölümün kıyısında gezinen kararlardan, acıyla söylenen sözlere dönüşüp dünyamıza karışıyor.
Özlem Çadırcı
İLK KİTAP
Birtakım Fısıltılar, yaşamın sert yüzüne, aşkın farklı hallerine, ölümle yaşam arasındaki ince çizgi ile onarılmaz aile sırlarına açılan bir pencereden ulaşıp okuru sarmalayan bir ilk kitap.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com