Fotoğraflarla dünyanın ilk kitap kasabası

Kitaplar ve kütüphaneler kadar, kasabalarda rengarenk kitaplar sokakları, caddeleri süslüyor. İlk kitap kasabasından fotoğraflarla bir bakış.

Hay-on-Wye, Galler’in İngiltere sınırında, Wye nehri kıyısındaki iki bin nüfuslu küçük bir pazar kasabası ve topluluğu...

Genellikle "Kitap Kasabası" olarak tanımlanan Hay-on-Wye, çoğunlukla ikinci el kitap satan 40’tan fazla kitapçıya sahip.

Kasaba, her yıl mayıs ayı sonlarında dünyanın dört bir yanından yaklaşık 80.000 yazar, yayıncı ve edebiyat hayranını getiren Hay Literatür Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

Her şey 1961 yılında Richard Booth’un Hay’daki ilk ikinci el kitapçısını eski bir yangın istasyonunda açmasıyla başladı. Kasabadan birkaç güçlü adamla anlaştı ve onları kütüphanelerin hızla kapandığı Amerika’ya götürdü. Kapanan kütüphanelerden on binlerce kitap satın aldı ve bunları konteynerlere yükleyerek kasabası Hay-on-Wye’ye getirdi.

Hay’daki çok sayıda kitapçı aslında “Dürüstlük Kitapçıları” olarak adlandırılan “Satıcısız” kitapçı ilkesi ile çalışıyor.

Bu kitapçılar, çoğunlukla kasabanın bir duvarındaki raflardan başka bir şey değil ve genellikle başında bir satıcısı yok.

Şehrin kalbinde yer alan 12. yüzyıldan kalma Hay Kalesi adeta bir açık hava kitap evi. Kale duvarlarına istiflenmiş ahşap raflar kitaplarla dolu. Elbette başında bir satıcı yok.

Hay-on-Wye 1988 yılından bu yana, David Simon, Stephen Fry, Salman Rushdie ve Simon Singh gibi yazarların yer aldığı “Hay Edebiyat ve Sanat Festivali” ne ev sahipliği yapıyor.

2001’de Bill Clinton tarafından “Aklın Woodstock’ı” olarak tanımlanan festival son yıllarda genişleyerek müzik performanslarına ve film ön izlemeleri de yer vermeye başladı.