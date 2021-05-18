Euro
%
Dolar
%
Altın
%
Borsa
%
Bitcoin
379.435
-0.47%
EXEN Coin
40.35
1.05%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Fotoğraflarla dünyanın ilk kitap kasabası

    Kitaplar ve kütüphaneler kadar, kasabalarda rengarenk kitaplar sokakları, caddeleri süslüyor. İlk kitap kasabasından fotoğraflarla bir bakış.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 12:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fotoğraflarla dünyanın ilk kitap kasabası

    Hay-on-Wye, Galler’in İngiltere sınırında, Wye nehri kıyısındaki iki bin nüfuslu küçük bir pazar kasabası ve topluluğu...

    Genellikle "Kitap Kasabası" olarak tanımlanan Hay-on-Wye, çoğunlukla ikinci el kitap satan 40’tan fazla kitapçıya sahip.

    Fotoğraflarla dünyanın ilk kitap kasabası #1

    Kasaba, her yıl mayıs ayı sonlarında dünyanın dört bir yanından yaklaşık 80.000 yazar, yayıncı ve edebiyat hayranını getiren Hay Literatür Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

    Fotoğraflarla dünyanın ilk kitap kasabası #2

    Her şey 1961 yılında Richard Booth’un Hay’daki ilk ikinci el kitapçısını eski bir yangın istasyonunda açmasıyla başladı. Kasabadan birkaç güçlü adamla anlaştı ve onları kütüphanelerin hızla kapandığı Amerika’ya götürdü. Kapanan kütüphanelerden on binlerce kitap satın aldı ve bunları konteynerlere yükleyerek kasabası Hay-on-Wye’ye getirdi.

    Fotoğraflarla dünyanın ilk kitap kasabası #3

    Hay’daki çok sayıda kitapçı aslında  “Dürüstlük Kitapçıları” olarak adlandırılan “Satıcısız” kitapçı ilkesi ile çalışıyor.

    Bu kitapçılar, çoğunlukla kasabanın bir duvarındaki raflardan başka bir şey değil ve genellikle başında bir satıcısı yok.

    Fotoğraflarla dünyanın ilk kitap kasabası #4

    Şehrin kalbinde yer alan 12. yüzyıldan kalma Hay Kalesi adeta bir açık hava kitap evi. Kale duvarlarına istiflenmiş ahşap raflar kitaplarla dolu. Elbette başında bir satıcı yok.

    Fotoğraflarla dünyanın ilk kitap kasabası #5

    Hay-on-Wye 1988 yılından bu yana, David Simon, Stephen Fry, Salman Rushdie ve Simon Singh gibi yazarların yer aldığı “Hay Edebiyat ve Sanat Festivali” ne ev sahipliği yapıyor.

    Fotoğraflarla dünyanın ilk kitap kasabası #6

    2001’de Bill Clinton tarafından “Aklın Woodstock’ı” olarak tanımlanan festival son yıllarda genişleyerek müzik performanslarına ve film ön izlemeleri de yer vermeye başladı.

    Fotoğraflarla dünyanın ilk kitap kasabası #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir