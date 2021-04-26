Euro
10.0423
-0.96%
Dolar
8.3049
-0.76%
Altın
473.98
-0.9%
Borsa
1.365
1.45%
Bitcoin
436.000
7.39%
EXEN Coin
22.97
6.49%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Françoise Sagan'ın Hoş Geldin Hüzün'ü grafik romana uyarlandı

    Fransız yazar Françoise Sagan'ın, yayımlandıktan kısa süre sonra dünya çapında başarı elde eden ilk romanı Hoş Geldin Hüzün, grafik roman oldu.
    • Özel İçerik
    • 26.04.2021 - 13:47
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 13:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Françoise Sagan'ın Hoş Geldin Hüzün'ü grafik romana uyarlandı

    Hoş Geldin Hüzün, on yedi yaşındaki Cécile'in zevk düşkünü hayatını, yetişkinlerle ilişkisini ve kuşak çatışmasını 1950'lerin ruhuna sadık kalarak, incelikle yansıtıyor.

    İlk kez okurla buluşmasından onlarca yıl sonra Frédéric Rébéna'nın grafik roman uyarlamasıyla yeniden gün yüzüne çıkan bu sürükleyici eser, kendi dönemi için uçarı ve hatta cüretkâr sayılabilecek bir hikâyeyi Fransız Rivierası'nın o meyvemsi ve deniz kokulu atmosferi eşliğinde sil baştan yaşatıyor.

    BEYAZ PERDEYE TAŞINDI

    Hollywood'un efsane yönetmenlerinden Otto Preminger tarafından aynı adla sinemaya da uyarlanan ve Jean Seberg'in tutkulu oyunculuğuyla hafızalara kazınan eser, mutluluğu arayan yeniyetme bir kızın istemsiz kötülüğünün ardında yatan gerçeklere ve körelen vicdanına odaklanıyor.

    Françoise Sagan ın Hoş Geldin Hüzün ü grafik romana uyarlandı #1

    Françoise Sagan

    GÜÇ İLİŞKİSİ SARMALI

    Adını Paul Éluard'ın şiirinden alan Hoş Geldin Hüzün, özellikle Fransız toplumunun burjuva kesiminin geçmişten günümüze neredeyse hiç değişmeyen ahlak algısını sorguluyor.

    2020'li yıllar için bile hayli sıradışı sayılabilecek bir ailenin, içinden çıkılması güç ilişki sarmalını tüm hatlarıyla, ustalıkla resmediyor.

    Françoise Sagan ın Hoş Geldin Hüzün ü grafik romana uyarlandı #2

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 104

    YENİ BİR SOLUK

    Sagan'ın bu en bilinen eserine saygı duruşundan ziyade yeni bir soluk getiren Frédéric Rébéna, detaylı çizimleri ve seçtiği renk paletiyle okurlarını 1950'lere götürüyor.

    Françoise Sagan ın Hoş Geldin Hüzün ü grafik romana uyarlandı #3

    Françoise Sagan ın Hoş Geldin Hüzün ü grafik romana uyarlandı #4

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir